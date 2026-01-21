Logistikkoordinator
Har du erfarenhet av logistik, planering och administration? Trivs du i en roll där analytisk förmåga möter daglig problemlösning? Vi söker nu dig som vill nyttja dina kunskaper och utvecklas i en internationell miljö.
Vi arbetar proaktivt för att hitta rätt kompetens till våra kunder inom industrin. Genom att söka redan nu ser vi till att vi har din profil tillgänglig när våra kunder behöver förstärkning. Det är ett perfekt tillfälle för dig som vill ligga steget före och vara aktuell för roller där du får arbeta i globala flöden och bygga ett starkt CV hos några av regionens mest attraktiva arbetsgivare.
Just nu söker vi dig som kan axla en roll som kombinerar orderhantering med planering och uppföljning. I den här rollen får du en viktig funktion på logistikavdelningen där dina arbetsuppgifter består av att stötta verksamheten med allt från orderläggning och leveransbevakning till fakturering och prognosarbete.
Vi söker dig som är "på tårna", är en van systemanvändare och lockas av att få insyn i stora flöden. För att lyckas i rollen ser vi att du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter och trivs i ett högt tempo. Som person är du analytisk, strukturerad och stresstålig. Du är serviceminded och har lätt för att kommunicera med olika kontaktytor. För oss är din inställning viktig - vi söker dig med mycket energi och en vilja att driva ditt arbete framåt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår hemsida: www.randstad.se.
senast 2026-01-30. Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Ansvarsområden
Då uppdragen varierar kan arbetsdagarna se olika ut, men dina ansvarsområden innefattar vanligtvis:
Order & Leverans: Orderhantering, leveransbevakning samt inhämtning av info internt och externt gällande leveranser.
Planering & Logistik: Hjälpa till med planering av flöden samt hantera avvikelser.
Administration & Ekonomi: Sköta fakturering, tulladministration samt allmän administration kring logistiken.
Analys: Följa upp utfall mot prognos och bidra med underlag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom logistik eller industriell ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet av liknande tjänst.
Erfarenhet av administration och gärna arbete med planering och logistik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande med erfarenhet av tullhantering samt vana av att arbeta i större affärssystem.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
