Logistikkoordinator
Perstorp AB / Logistikjobb / Stenungsund Visa alla logistikjobb i Stenungsund
2025-11-17
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorp AB i Stenungsund
Vi söker nu en Logistikkoordinator till vårt Supply Chain Team på Perstorp Oxo AB. Vill du vara en del av ett engagerat gäng och ett världsledande företag inom specialkemi. Hör av dig!
I rollen är du ansvarig för våra sjötransporter och externa lager globalt, samtidigt som du arbetar i nära samarbete med säljare, kundserviceavdelning, produktchefer, globala inköpare och det lokala teamet på Perstorp Oxo.
Ansvarsområden:
Skapa och bibehålla starka relationer med befintliga logistikleverantörer
Inköp och upphandling inom transportområdet
Identifiera kostnadsbesparingar och möjligheter till värdehöjande aktiviteter tillsammans med våra affärskollegor
Adressera, lösa och arbeta för att minimera kvalitetsproblem
Hantera reklamationer
Tullhantering
Integrera säkerhet som en naturlig del av det dagliga arbetet Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Högskoleutbildning med inriktning på logistik eller motsvarande
Arbetserfarenhet inom logistikområdet och med fördel hanterat sjötransporter
Förmåga att nätverka internt och externt samt att arbeta effektivt med kollegor på distans
Kunna kommunicera både svenska och engelska i tal och skrift
Kunskaper i Officepaketet, bl.a. MS Excel och Power BI
Meriterande: Tidigare erfarenhet av SAP, Transporeon och andra TM system
En bakgrund inom kemisk eller teknisk industri
Tullhantering
För att lyckas väl i rollen bör du ha social kompetens och förmåga att bygga och utveckla relationer med olika intressenter. Du har en förmåga att identifiera möjligheter, prioritera och vidta åtgärder vid behov samt arbeta mot uppsatta deadlines. Du är öppen för att lära och utveckla nya kunskaper och har ett visst mått av analytiskt tänkande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas i en miljö som präglas av samarbete och gemenskap. Din roll blir viktig - ditt arbete gör skillnad och bidrar direkt till att vi kan leverera hög kvalitet till våra kunder.
På Perstorp är trygghet, utveckling och laganda i centrum. Hos oss får du konkurrenskraftiga förmåner, tjänstepension och goda möjligheter att stärka din kompetens. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid, med satsningar på friskvård och en arbetsmiljö som inspirerar. Här möts tradition och innovation - och du har chansen att vara med och forma framtiden tillsammans med oss!Kontakt
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Tomas Andersson, Local Supply Chain Manager, på tel 0303-383616.
Fackliga kontaktpersoner är: Heidi Waleniussen-Englund, Unionen, tel. 0303 383379 och Axel Olsson, Akademikerna, tel. 0303 383277
Välkommen med din ansökan. Vi kan komma att påbörja intervjuer innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag.
Om Perstorp
Perstorp tror på att förbättra vardagen - att göra den säkrare, mer bekväm och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande företag inom specialkemikalier tillför våra innovationer viktiga egenskaper till produkter som används varje dag och överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till höga vindkraftverk och den lokala mjölkgården. Enkelt uttryckt arbetar vi för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.
Perstorp grundades i Sverige 1881, och vår fokuserade innovationskraft bygger på mer än 140 års erfarenhet. Vi erbjuder en komplett lösningskedja inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 500 anställda och produktionsanläggningar i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen uppgick 2022 till 15,3 miljarder SEK. Perstorp är ett helägt dotterbolag till PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG), Malaysias ledande integrerade kemikalieleverantör och en del av PETRONAS-koncernen.
Läs mer på www.perstorp.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorp AB
(org.nr 556024-6513), https://www.perstorp.com/ Arbetsplats
Perstorp Group Kontakt
Jenny Åsevi jenny.asevi@perstorp.com +46 303 38 33 15 Jobbnummer
9607533