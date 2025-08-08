Logistikkoordinator
ValueOne söker en noggrann och lösningsorienterad Logistikkoordinator till ett konsultuppdrag hos vår kund inom detaljhandelsbranschen i Stockholm. Uppdraget ska tillsättas i augusti/september och löper på cirka sex månader.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens. Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management.
Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Logistikkoordinator ansvarar du för att säkerställa att logistiska processer hanteras effektivt och korrekt. Du arbetar i nära samarbete med interna och externa kontakter och har daglig kontakt med företagets kunder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot kundorder och registrera dessa i SAP
Koordinera logistikflödet med vår 3PL (DHL i Örebro)
Hantera returer och reklamationer
Hantera VAS och co-packing
Hantera Masterdata
Genomföra vissa analyser
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har en bakgrund inom logistik och gärna tidigare erfarenhet från en liknande roll. Du har mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. Rollen kräver goda kunskaper i SAP. Du är noggrann och strukturerad, har lätt för att hantera flera uppgifter parallellt och behåller lugnet även i pressade situationer. Vidare är du kommunikativ och är van vid kundkontakt. Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Frank Hemgren på telefon 070 748 18 91 alternativt 010 332 29 20. Ersättning
