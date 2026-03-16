Logistikcontroller
Region Uppsala / Controllerjobb / Uppsala Visa alla controllerjobb i Uppsala
2026-03-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Ekonomiavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Region Uppsala har påbörjat en omfattande resa med att utveckla regionens logistiska förmåga. Som en del i detta arbete har regionen etablerat en central logistikenhet på Region Uppsalas ledningskontor med uppdraget säkerställa en robust och effektiv materialförsörjning till hälso- och sjukvården.
Just nu befinner vi oss i en expansiv fas där vi ska utveckla och implementera ett nytt affärssystem, samt driftsätta ett centrallager i egen regi. Centrallagret kommer att fungera som navet i regionens materialförsörjning till hälso- och sjukvården och kommer att vara en viktig del i regionens satsning på ökad försörjningsberedskap.
Som en del i detta utökar vi nu verksamheten med en Logistikcontroller
Ditt uppdrag
Din roll som logistikcontroller innefattar ett övergripande ansvar för att leda ekonomiprocesser och stödja i styrning och ledning av logistikverksamheten.
Rollen omfattar arbete med budget, prognos och ekonomisk uppföljning samt utveckling och användning av nyckeltal för att följa kostnader, effektivitet och måluppfyllelse. Genom analyser av ekonomisk och verksamhetsrelaterad data bidrar du till att utveckla och effektivisera logistikverksamheten tillsammans med ledning och verksamhet. Du arbetar verksamhetsnära och i dialog med ekonomichef och logistikledningen och fungerar som ett ekonomiskt bollplank i operativa och strategiska frågor. Rollen innebär att förklara och visualisera och bidra till förbättrade arbetssätt och ökad ekonomisk transparens och effektivitet inom logistikområdet. Då tjänsten är ny kommer du att vara delaktig i att forma både rollen och ansvarsområdet.
I rollen ingår bland annat att:
• Arbeta med budget-, prognos- och uppföljningsprocesser inom logistikverksamheten
• Stötta ekonomichef och logistikledningen med finansiella analyser och beslutsunderlag
• Utveckla, förvalta och analysera relevanta nyckeltal kopplade till kostnader, effektivitet och måluppfyllelse
• Analysera volymer, kapacitet, resursutnyttjande, kostnadsdrivare ur ett finansiellt perspektiv
• Visualisera och kommunicera finansiell information på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper
• Bidra med ekonomisk kompetens i utvecklings- och förändringsinitiativ
Du kommer ingå i en enhet bestående av fyra andra controllers, placerad på Region Uppsalas ledningskontor. Du kommer främst att arbeta mot avdelningen för inköp och logistik. Du rapporterar till ekonomichef på Region Uppsalas ledningskontor samt till ledningen på avdelningen inköp och logistik.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi
• Flera års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete och därmed goda kunskaper inom budgetering, analys och uppföljning och investeringskalkylering
• Flerårig erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med ekonomisk styrning, analys och beslutsstöd inom logistik- eller supply chain-verksamhet
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Förmåga att omsätta komplex finansiell data till tydliga analyser och beslutsunderlag
• Flytande i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av lager-, transport- eller centrallagerverksamhet
• Vana av BI- och analysverktyg, exempelvis Power BI, SAS
• Erfarenhet från större komplexa organisationer
• Erfarenhet av att bidra till utveckling av arbetssätt, modeller eller styrning inom logistik
Din kompetens
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Analytisk och strukturerad
• Självständig men med god samarbetsförmåga
• Nyfiken, utvecklingsinriktad och lösningsorienterad
• Trygg i att utmana och ställa frågor - med verksamhetens bästa i fokus
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum.
Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra, så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Karin Johansson, ekonomichef Region Uppsala Ledningskontor
Mail: karin.g.johansson@regionuppsala.se
Tel:070-611 37 02
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK24/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9798371