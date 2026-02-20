Logistikchef till Mestergruppen Sverige
Är du en erfaren logistikledare som vill vara med och forma framtidens logistik i ett av Nordens mest expansiva företag? Logent söker nu en strategisk och operativ Logistikchef till Mestergruppens toppmoderna logistikcenter i Jönköping - en nyckelroll med stort mandat och verkliga möjligheter att påverka.
Om Mestergruppen:
Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan och omfattar kedjorna XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes, Colorama och Mal Proff. Sammantaget är Mestergruppen marknadsledande inom såväl byggmaterialhandeln som färgfackhandeln i Sverige, med cirka 275 butiker inom byggmaterial och omkring 185 butiker inom färgfackhandeln. Tillsammans utgör detta ett av Sveriges största och mest heltäckande butiksnät. Bolaget har en total extern butiksomsättning på cirka 15 miljarder kronor. Mestergruppen Sverige AB är en del av Mestergruppen koncernen som genomfört en imponerande konsolideringsresa och erövrat marknadsledande positioner i både Norge och Sverige.
Under våren 2024 fattades beslut om att investera i ett helt nytt, toppmodernt logistikcenter i Jönköping - en anläggning på 18 000 m2 med AutoStore-automation, avancerade kranlager och BREEAM Excellent-certifiering. Anläggningen representerar en ny standard för effektiv och hållbar logistik inom byggvaruhandeln och är en central del av Mestergruppens strategi för 2025-2028.
Om rollen:
Som Logistikchef får du totalansvar för drift och vidareutveckling av Mestergruppens svenska centrallager i Jönköping. Du ansvarar även för ett team inom operativt inköp och kundservice baserat i Helsingborg, vilket innefattar resor till Helsingborg 1-2 dagar per vecka. Rollen kombinerar tydlig operativ närvaro med strategiskt utvecklingsansvar och är avgörande för att säkerställa en stabil, kostnadseffektiv och skalbar logistik som stöttar kedjornas tillväxt.
Du rapporterar till Direktör för varuförsörjning och ingår i ledningsgruppen för varuförsörjning i både Norge och Sverige. I denna roll förväntas du aktivt bidra till gemensamma arbetssätt och best practice, med ett nära samarbete med den norska logistikverksamheten för att hämta erfarenheter och säkerställa ett sammanhållet nordiskt logistikupplägg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativ uppföljning av vår 3PL-partner Nowaste med daglig närvaro och tydlig styrning
Helhetsansvar för effektivisering av varuflödet från mottagning, varuplacering, plock, utleverans och transport
Driva förändringsarbete, standardisering och kontinuerliga förbättringar tillsammans med vår 3PL- partner Nowaste
Leda utvecklingsprojekt inom logistikområdet
Säkerställa tät samordning och kunskapsutbyte och standardisering med den norska logistikverksamheten för att dra nytta av etablerade arbetssätt och bästa praxis
Vem är du?
Vi söker dig som har ledarskapserfarenhet från operativ lagerdrift, logistik, industri eller liknande operativ roll. Det är avgörande att du har praktisk erfarenhet från golvet - du förstår hur ett lager fungerar i verkligheten och är trygg i att ta operativa beslut.
Du är van vid att arbeta datadrivet med KPI-styrning, kostnadsoptimering och kapacitetsplanering. Erfarenhet av att styra och utveckla samarbeten med 3PL-leverantörer är en klar fördel.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning, gärna på mastersnivå inom logistik, Supply Chain eller liknande
Dokumenterad erfarenhet från operativ lagerdrift - inte enbart teoretisk eller strategisk bakgrund
God systemförståelse (WMS, ERP, BI-verktyg) och förmåga till faktabaserat beslutsfattande
Dokumenterad erfarenhet av projektledning och förändringsarbete
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, och förstår norska väl
Som person är du:
Tydlig, strukturerad och genomföringsstark
Operativt närvarande och engagerad i det dagliga arbetet
Driven, analytisk och bekväm med att fatta beslut baserat på data
Relationsstark och trygg i samarbete med både interna och externa aktörer
Det här erbjuder vi dig:
En nyckelroll i en av Nordens mest expansiva koncerner inom byggvaruhandeln
Möjlighet att forma och utveckla en helt ny, toppmodern logistikanläggning
Plats i ledningsgruppen för varuförsörjning med nordiskt perspektiv och reellt inflytande
En organisation som kombinerar lokal entreprenörsanda med stordriftsfördelar
Stark hållbarhetsprofil med BREEAM Excellent-certifiering och ambitiösa klimatmål
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter
Ansökan:
I den här rekryteringen samarbetar Mestergruppen med Logent. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, engagemang och lämplighet.
Har du frågor kring tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Thérèse Grivérus, therese.griverus@logent.se
