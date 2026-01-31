Logistikarbetare deltid
2026-01-31
Publiceringsdatum2026-01-31Beskrivning
Vi på Svensk Bygglogistik söker nu efter nya medarbetare som vill arbeta som logistikarbetare i Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i Bygglogistiks Intransport-team även kallat "Logistikpatrullen", tillsammans arbetar ni med intransport av material från lossningsplats till montageplats, mestadels under kvällstid när byggnadsarbetarna gått hem. Dagen efter är byggmaterialet på rätt plats, vilket underlättar för byggproduktionen genom att processen effektiviseras. Arbetet organiseras av en logistiksamordnare på plats som är behjälplig med samordning, kontroll, planering och uppföljning.Kvalifikationer
I den här rekryteringen fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver en god samarbetsförmåga, ett kommunikativt förhållningssätt och ett medvetet säkerhetstänk. För att uppnå det ser vi att du kan kommunicera väl på svenska. Arbetet kräver också en "normal grundfysik". Oftast använder vi arbetsresurser för de olika arbetsmomenten kopplat till materialhantering, det kan dock förekomma moment som kräver viss fysik.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom bygg - eller logistikområdet och har en förförståelse för våra processer. Då arbetet pågår kvällstid ser vi gärna att du är van vid att arbeta kvällar.
Förutom avtalsenlig lön, härliga kollegor och ett väletablerat koncept i ryggen får du även möjligheten att utvecklas inom bygglogistik tillsammans med våra duktiga medarbetare.
Utöver ovan beskrivning bör du kunna identifiera dig med och vilja arbeta för ett företag och koncern som agerar och arbetar utifrån värderingarna: Drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet.
Övrig information:
Tjänsten som logistikarbetare innebär arbete på vardagar oftast med start kl 16:00.
Vi söker deltidsarbetare som kan arbeta 10h i veckan, vilket brukar motsvara 2 pass.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem. För mer info om vår verksamhet: Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
