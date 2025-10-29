Logistikansvarig - Externa terminaler och festivaler
Tillträdesdag: efter överenskommelse | Ansök senast: 11 november
Vill du kombinera projektledning, analys och logistik i en roll där du får vara med och skapa lösningar bakom kulisserna på Sveriges största festivaler? Har du ett öga för kvalitet och gillar att jobba tvärfunktionellt? Då kan du vara den vi söker!
Spendrups söker en erfaren och strukturerad Logistikansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om våra externa terminaler och festivallogistik. Det här är en specialistroll med strategisk inriktning - utan personalansvar - där du får arbeta både hands-on och med utveckling av våra arbetssätt.
Om rollen
Rollen består av två huvudsakliga uppdrag.
Externa terminaler - uppföljning och utveckling
Spendrups har idag nio externa terminaler, från Malmö/Påarp till Luleå, som hanterar vår distribution till bland annat Horeca och Systembolaget. I denna del av rollen ansvarar du för att terminalerna levererar enligt avtal - både vad gäller servicegrad, kvalitet och punktlighet. Du följer upp nyckeltal, analyserar avvikelser och kravställer vid behov.
Du arbetar strategiskt med att utveckla terminalverksamheten - t.ex. genom att utvärdera terminalstruktur, förbättra uppföljningsverktyg och driva digitalisering för att förbättra våra processer. Rollen är utan personalansvar och ger stort utrymme för analys och utveckling.
Resor till våra externa terminaler igår i tjänsten med ca 1 resa i månaden, ofta 2-3 dagar åt gången.
Festivallogistik - planering och genomförande
Spendrups är en aktiv partner på många festivaler runt om i Sverige, med en tydlig peak under sommaren. I denna del av rollen är du med från start - du planerar hur leveranserna ska ske, säkerställer att rätt mängd dryck kommer fram i tid och följer upp att allt fungerar under själva genomförandet.
Du arbetar nära flera interna avdelningar, såsom sälj, dryckesteknik, marknad och festivalansvariga, och fungerar som den logistiska länken mellan planering och verklighet. Rollen kräver flexibilitet - mycket kan ändras med kort varsel - och förmåga att hålla ihop många delar samtidigt.
Du är med och skapar en smidig upplevelse för våra kunder och samarbetspartners - och får samtidigt möjlighet att röra dig i en dynamisk miljö där våra varumärken syns och levereras.
Du rapporterar till distributionschef och tillhör ledningsgruppen för Distribution där du har fyra kollegor som är terminalchefer för våra interna terminaler. Nära samarbete sker med terminalcheferna och med distributionschef för gemensamma utvecklingsprojekt.
Vem är du?
Du är en analytisk person som trivs med att ha många bollar i luften. Vi söker dig med mångårig erfarenhet av att kravställa, följa upp avtal och driva verksamhetsutveckling- gärna med digitala verktyg som tex AI. I rollen har du ett stort ansvar för att driva arbetet framåt. Du gillar att grotta ner dig i data och nyckeltal - och du har förmågan att omsätta insikter till konkreta förbättringar. Du är van att jobba tvärfunktionellt och har förmåga att bygga goda relationer internt och med externa parter.
Vi ser gärna att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom t.ex. logistik eller produktion alternativt lång erfarenhet av liknande tjänstErfarenhet av projektledning - gärna inom logistik, transport eller liknande
God analytisk förmåga och vana att arbeta med nyckeltal och uppföljning
Förmåga att samarbeta tvärfunktionellt
Flexibilitet och struktur - du hanterar förändringar med ett lösningsfokuserat mindset
Strategiskt tänkande och intresse för digitalisering och förbättringsarbete
Förståelse för transportflöden och tidsfönster (meriterande men inget krav)
Tech savy- du har ett stort intresse för och sätter dig in i digitala verktyg och hur de kan stötta och utveckla verksamheten och ditt arbete tex via AI
Varför Spendrups?
Spendrups är ett familjeägt bryggeri med starka varumärken, lång tradition och ett stort engagemang för kvalitet, hållbarhet och utveckling. Här får du arbeta i ett företag som kombinerar stolthet över sitt arv med nyfikenhet på framtiden.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Företagsmiljö
Vi sitter i fina nyrenoverade lokaler på Sankt Eriksgatan 119 i Vasastaden. På Spendrups Bryggeri är vi en aktiv arbetsplats med roliga aktiviteter som afterwork-events och friskvårdsinitiativ. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 4000 kr per år för att främja hälsa och välmående. Vi värdesätter närvaro på kontoret men erbjuder också möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan då arbetet tillåter det.
Kontaktperson: Franco Carbajal, distributionschef, 076-5168884.
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
