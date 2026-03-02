Logistik
Stormarknaden i Bromma AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Stormarknaden i Bromma AB i Stockholm
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Ansvara för att den dagliga driften på lagret och butik och säkerställa att rutiner följs.
Planera, organisera och optimera lagerutrymmet för att effektivisera driften ut till butik tillsammans med andra avdelningar.
Hantera in och utleveranser samt säkerställa att följesedlar m.m hanteras korrekt.
Aktivt bidra till att upprätthålla en säker och strukturerad arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete eller liknande roll i en livsmedelsbutik.
Är strukturerad och har ett sinne för ordning och reda.
Är en lagspelare och kan samarbeta med andra avdelningar.
Arbetar med engagemang och glädje i allt du gör samt att vara flexibel är ett något att föredra.
Vi kan erbjuda dig en dynamisk och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor. Vi är en av Sveriges största ICA butik där utvecklingen är alltid med oss och vi arbetar med laget före jaget. Publiceringsdatum 2026-03-02
Tjänsten är på 20-25h/v. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Tjänsten innebär varierad arbetstid och varannan helg.
Intervjuerna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön enligt Handels kollektivavtal
Du ska ha fyllt 18 år Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Bromma AB
168 67 STOCKHOLM
ICA Maxi Bromma (Stormarknaden i Bromma AB)
