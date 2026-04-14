Lobby Ambassador
2026-04-14
Gillar du att jobba med service och administration och vill ta nästa steg i din karriär? Ta då chansen att arbeta som Lobby Ambassador i ett internationellt företag! Här får du chansen att jobba i en bred roll. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
Vi söker en driven och självgående kollega till vår kund på Kungsholmen som verkar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Som Lobby Ambassador är du kundens ansikte utåt och förväntas ha en hög servicemedvetenhet - ett Värdskap utöver det vanliga, både till medarbetare och deras kunder som är på besök. Rollen är på 56%.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också vill leva efter dessa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Välkomna och ta hand om besökare
Ta hand om post och gods
Sköta ett mindre café
Inköp av varor till caféet
Mejlhantering
Vi söker dig som (har/är):
God datakunskap och kunskap i Officepaketet är grundläggande.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Behärskar engelska i tal och skrift
Ansvarstagande, har en god organisationsförmåga, tar gärna egna initiativ och är bra på att slutföra arbetsuppgifter
Bra på att prioritera och arbeta lösningsorienterat
En positiv attityd, tycker om att ge service och har en hög integritet
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår.
Tjänsten är på 56% med placering i Stockholm Kungsholmen, där vår kund har sin fastighet.
Startdatum: Så snart som möjligt.
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Camilla Vinje,
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! CBRE Global Workplace Solutions (GWS) i Sverige är ett affärsområde med ca 650 medarbetare som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning.
About CBRE Group, Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world's largest commercial real estate services and investment firm (based on 2024 revenue). The company has more than 140,000 employees (including Turner & Townsend employees) serving clients in more than 100 countries. CBRE serves clients through four business segments: Advisory (leasing, sales, debt origination, mortgage serving, valuations); Building Operations & Experience (facilities management, property management, flex space & experience); Project Management (program management, project management, cost consulting); Real Estate Investments (investment management, development). Please visit our website at www.cbre.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
