Litteraturutvecklare
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2026-06-22
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Regional utveckling, sektionen för kulturutveckling
Vill du vara med och stärka litteraturens roll i ett demokratiskt och hållbart samhälle? Brinner du för litteratur, yttrandefrihet och kulturutveckling? Nu söker vi en litteraturutvecklare till sektionen för kulturutveckling inom Regional utveckling i Region Jönköpings län. I rollen får du möjlighet att arbeta strategiskt med litteraturfrågor, utveckla samarbeten inom det litterära fältet och samordna regionens viktiga fristadsarbete.
Rollen som litteraturutvecklare
Litteraturen spelar en viktig roll i samhället. Den stärker människors förmåga till kritiskt tänkande, skapar förståelse för olika erfarenheter och perspektiv samt bidrar till språk, fantasi och demokratiskt deltagande. I en tid präglad av snabb digital utveckling, förändrade medievanor och ett ständigt informationsflöde är litteraturens och berättandets betydelse större än någonsin. Som litteraturutvecklare arbetar du strategiskt och utvecklingsinriktat för att stärka litteraturen som konstform i Jönköpings län. Utifrån den regionala kulturplanen driver och utvecklar du arbetet tillsammans med kommuner, bibliotek, civilsamhälle, författare, förlag och andra aktörer inom det litterära fältet och kulturlivet. Du har även rollen som Region Jönköpings läns fristadskoordinator och samordnar regionens fristadsarbete i samverkan med International Cities of Refuge Network (ICORN). Uppdraget innebär att du bidrar till att skapa förutsättningar för litterärt skapande och utveckling samt deltar i regionala, nationella och internationella nätverk inom litteratur och läsfrämjande. I tjänsten ingår bland annat att:
• bevaka, tillgängliggöra och stärka litteraturen och det litterära skapandet i länet
• främja litterär verksamhet för barn och unga, med särskilt fokus på unga mellan 13 och 19 år
• utveckla litterära mötesplatser och arenor där invånare kan möta professionellt verksamma författare
• stärka nätverk och samverkan mellan författare, bibliotek, arrangörer, bokhandel och förlag
• bidra till att stärka professionella författares möjligheter och villkor i länet
• genomföra och vidareutveckla litterära evenemang, workshops och satsningar för ungas skrivande
• arbeta med omvärldsbevakning inom exempelvis finansieringsformer, publiceringsformer och litteraturpolitik
• samordna fristadsarbetet och delta i projekt inom demokrati, yttrandefrihet och internationella samarbeten
• utveckla regionala, nationella och internationella nätverk inom litteraturområdet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 procent) med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Sektionen för kulturutveckling är en del av Regional utveckling inom Region Jönköpings län och fungerar som en samlande kunskapskraft för länets kulturliv. Verksamhetens uppdrag är att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhälle, studieförbund, fria kulturutövare och kulturinstitutioner är en central del av arbetet. Sektionen deltar även i regionala, nationella och internationella samarbeten för att utveckla kulturens möjligheter och förutsättningar. Målet är att bidra till ett rikt och levande kulturliv i länet och stimulera utvecklingen inom områden som litteratur, biblioteksutveckling, bild och form, gestaltning, dans, film, hemslöjd och yttrandefrihet. Barn och unga är ett prioriterat perspektiv i verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och erfarenhet inom området. Du har ett stort intresse för litteratur samt dokumenterad kunskap om det litterära fältet och dess villkor. Vi söker dig som är strategisk, analytisk och kommunikativ, med erfarenhet av att leda processer och projekt. Du har lätt för att samarbeta, bygga långsiktiga relationer och skapa nätverk. Du är självgående, initiativrik och målinriktad samt ser omvärldsbevakning som en naturlig del av ditt arbete. Du har god förståelse för kulturens betydelse i ett demokratiskt samhälle och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor, främst inom Jönköpings län.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där du bidrar till litteraturens, yttrandefrihetens och kulturens utveckling i länet. Du blir en del av en verksamhet som arbetar långsiktigt för att stärka demokratin, främja konstnärligt skapande och skapa möjligheter för människor att mötas genom kultur.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson epost: magnus.jonsson@rjl.se
. under veckorna 25, 26 och 32 (uppehåll under semestern).
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 9 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R153/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9971896