Linuxkonsult med fokus på Ansible & virtualisering - Linköping
2026-03-30
Vi söker nu en senior och självgående konsult till ett spännande uppdrag i Linköping. Här får du arbeta i en tekniskt avancerad och säkerhetsklassad miljö där kvalitet, stabilitet och säkerhet står i centrum.
Detta är ett uppdrag för dig som vill ta stort eget ansvar och arbeta nära både drift, utveckling och säkerhet i komplexa IT-miljöer.
Om uppdragetI rollen arbetar du brett med systemadministration och drift av Linuxbaserade miljöer, med särskilt fokus på Red Hat / RHEL. En central del av uppdraget är att automatisera och standardisera miljöer med hjälp av Ansible.
Du är med och bygger, vidareutvecklar och förvaltar systemmiljöer, inklusive avancerade simulatorlösningar. Arbetet sker i en säkerhetsklassad miljö, vilket ställer höga krav på struktur, noggrannhet och säkerhetsmedvetenhet.
Rollen innebär en kombination av självständigt arbete och nära samarbete med team inom systemdesign, drift och IT-säkerhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Automatisering och konfigurationshantering med Ansible
Drift, förvaltning och vidareutveckling av Linuxmiljöer (RHEL)
Arbete med virtualiserade plattformar (ex. KVM)
Felsökning och optimering av system och tjänster
Samverkan med olika teknikområden inom IT och säkerhetPubliceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som systemadministratör eller drifttekniker
Senior och självgående i din roll
Mycket god erfarenhet av Ansible (automation, deployment, konfigurationshantering)
Erfarenhet av virtualisering, gärna KVM
Gedigen Linuxkompetens, särskilt inom Red Hat / RHEL
Erfarenhet av att bygga, drifta och förvalta Linuxbaserade system
Grundläggande felsökningsförmåga i Windows
Meriterande:
Erfarenhet av nätverk och IP-planering
Brandväggskonfiguration
IT-säkerhetsarbete
Erfarenhet av fysisk installation, exempelvis kabeldragningÖvrig information
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Svenskt medborgarskap krävs
Du behöver kunna bli godkänd i en säkerhetsprövning (RK2)
Vi söker dig somär strukturerad, ansvarstagande och trivs i en miljö där du får kombinera teknisk spets med ett högt säkerhetstänk. Du är van att arbeta självständigt, men uppskattar också samarbetet med andra kompetenser för att skapa stabila och hållbara lösningar.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
172 65 LINKÖPING
