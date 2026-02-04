Linux Systemadministratör
TechServices IT Modica AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TechServices IT Modica AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Avesta
, Gävle
, Örebro
eller i hela Sverige
TechServices är ett konsultföretag som levererar IT-kompetens till företag och organisationer. För kunds räkning i Storstockholm söker vi nu en erfaren konsult inom Linux systemadministration för ett längre uppdrag inom en större IT-miljö.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Förvaltning och vidareutveckling av Linuxbaserade serverplattformar
Säkerställa tillgänglighet, stabilitet och säkerhet i system och digitala tjänster
Standardisering, effektivisering och automatisering av arbetssätt och system
Deltagande i projekt kopplade till teknikplattformen
Drift och support inklusive felsökning, installationer och patchhantering
Uppgradering av servermiljöer
Säkerställa efterlevnad av gällande säkerhetskrav
Aktivt deltagande i kontinuerligt förbättringsarbeteKvalifikationer
Flera års erfarenhet av Linux med fokus på serverdrift
Erfarenhet av arbete i större driftsmiljöer
Goda kunskaper i scriptspråk såsom Bash och eller Python
Erfarenhet av automatiserad konfigurationsstyrning med tydligt säkerhetsfokus
Mycket god förmåga att dokumentera arbete
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av Red Hat, SUSE Manager eller liknande verktyg
Erfarenhet av Ansible
Erfarenhet av containertekniker såsom Docker och Kubernetes
Erfarenhet av systemhärdning
Placeringsort
Storstockholm
Omfattning
HeltidErsättning
Lön: DiskuterasSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till rekrytering@techservicesit.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: rekrytering@techservicesit.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linux-admin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TechServices IT Modica AB
(org.nr 559450-2881)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9724097