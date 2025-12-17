Linux Infrastructure Engineer till Intraphone
Qlse By Qgroup AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-12-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qlse By Qgroup AB i Malmö
, Landskrona
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du redo för en roll där du får jobba brett med Linux, infrastruktur och drift - och samtidigt bidra till en produkt som gör verklig skillnad i människors vardag?
Intraphone utvecklar en digital plattform som används inom hemtjänst och personlig assistans för planering, dokumentation och kommunikation i realtid. Deras lösning används av tiotusentals användare varje dag och spelar en viktig roll i att förenkla arbetsflöden, öka kvaliteten och stödja verksamheter som ofta tar sina första steg i digitalisering.
Nu söker vi en Linux Infrastructure Engineer som vill vara med och säkra stabil drift, vidareutveckla infrastrukturen och arbeta nära både system och utveckling i en open source-baserad miljö med fokus på stabilitet och långsiktighet, Rollen passar dig som gillar variation, ansvar och att arbeta nära tekniken.
Vad kommer du att göra?
I rollen blir du en del av IT-avdelningen och arbetar brett med intern drift och infrastruktur. Du stöttar utvecklare och interna användare, arbetar nära produktutvecklingen och bidrar till en stabil och säker teknisk grund för Intraphones plattform. Rollen är praktisk, varierad och ger stort utrymme att påverka hur infrastrukturen utvecklas över tid.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med Linux-drift i en open source-baserad miljö
Säkerställa stabilitet, säkerhet och tillgänglighet i system och nätverk
Automatisera och förbättra driftmiljöer med Bash och Infrastructure as Code
Arbeta med övervakning, felsökning och vidareutveckling av infrastrukturen
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av Linux och infrastruktur och som trivs i en bred, praktisk roll där du får arbeta nära både drift, system och utveckling. Rollen kan till viss del formas utifrån din erfarenhet. Är du mer senior finns utrymme att ta större ansvar för struktur, förbättringar och tekniska vägval, medan du som är mer junior får möjlighet att växa in i mer ansvar över tid.
Vi söker dig som:
Är bekväm i Linuxmiljöer och har arbetat med Debian och/eller Ubuntu
Har erfarenhet av Bash scripting
Har grundläggande kunskap inom nätverk i Linuxmiljö
Har erfarenhet av Infrastructure as Code (t.ex. Ansible, Terraform eller liknande), där erfarenhet av Ansible är meriterande
Talar och skriver svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska
Intraphone arbetar med flera olika tekniker inom drift och infrastruktur, och det är meriterande om du har erfarenhet av en eller flera av dem. Exempel på tekniker och verktyg som används är brandväggar (t.ex. Shorewall, iptables eller pfSense), databaser som MariaDB/Galera, applikationsdrift i Tomcat, virtualisering med Proxmox, övervakning via Icinga samt lösningar för containrar, lagring och CI/CD-flöden (t.ex. GitLab).
Som person är du kommunikativ, prestigelös och ansvarstagande, med ett genuint teknikintresse och en vilja att förstå hur system hänger ihop. Rollen passar dig som trivs i ett tight team med stor frihet under ansvar.
Lär känna Intraphone!
Intraphone är ett samhällsdrivet e-hälsoföretag som utvecklar digitala verktyg för hemtjänst och personlig assistans. Plattformen används för planering, rapportering och kommunikation i realtid - med stöd för bland annat BankID-inloggning och AI-baserad transkribering. Många kunder har aldrig digitaliserats tidigare, och Intraphones lösningar har gjort stor skillnad i deras vardag.
Teamet består av 22 personer och präglas av öppenhet, humor och en genuin vilja att bygga något viktigt tillsammans. Med gemensamma luncher, AW:s, hackathons och tech-talks skapas en miljö där du trivs, utvecklas och har kul på jobbet.
Detta är en direktrekrytering med anställning hos Intraphone, där Qlose håller i rekryteringsprocessen.
Har vi fångat ditt intresse?
Kul att du läst ända hit - det brukar vara ett gott tecken!
Klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil, så tar vi det därifrån. Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte för länge - vi gillar fart och nyfikenhet!
Har du frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Linnea på linnea.neldemo@qlose.io Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qlse By Qgroup AB
(org.nr 559046-2841), http://qlose.io Arbetsplats
Qlose Kontakt
Linnea Neldemo linnea@qlose.io Jobbnummer
9650085