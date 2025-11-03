Linje 31
2025-11-03
Boreal Sverige/ Vilhelmina Taxi - Lapplandsbuss AB söker busschaufför på heltid/deltid/extra för linje 31 Tärnaby - Hemavan med stationeringsort Tärnaby
Boreal Sverige värdesätter en positiv attityd och kamratskap. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där människor mår bra och känner sig trygga. För oss kommer säkerhet först, sist och alltid; för dig, dina medarbetare, kunder och medtrafikanter.
Kvalifikationer och egenskaper
För arbetet krävs D-körkort samt YKB för persontrafik. Har du busskort men saknar YKB? För rätt person erbjuder vi alla fem YKB delkurser!
Tjänsten innefattar även hantering av gods/Bussgods så det är meriterande om du har erfarenhet av detta.
Som bussförare är det viktigt att du förmedlar en positiv känsla av att åka buss och att du tar ett stort eget ansvar. Du ska på ett säkert och behagligt sätt transportera våra kunder och hjälpa till vid frågor eller funderingar från dem. Du måste ha en positiv attityd och vara villig att behandla varje kund precis som du själv vill bli behandlad.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna förutom körning så ingår även städning och dagligt underhåll av bussar samt fel- och skaderapportering. Arbetet är socialt och passar dig som tycker om service och kundkontakter.Om företaget
Boreal Sverige utför serviceresor, linje- och beställningstrafik samt skoltransporter. Vårt huvudkontor är i Skellefteå och vår målsättning är att forma morgondagens mobilitetslösningar.
Boreal Sverige tecknade avtal i november 2023 om förvärv av Vilhelmina Taxi - Lapplandsbuss AB, där Sjöströms Bussar Vännäs AB och Malå Buss AB ingår.
Vi är en del av Boreal koncernen som bedriver verksamhet inom buss, spårvagn, höghastighetspassagerarfärjor och bilfärjor.
Läs mer: www.boreal.se.
Information och kontakt
Om du är pålitlig, tillmötesgående och har ett fokus på din och andras säkerhet i trafiken, då får du gärna höra från dig!
Information om tjänsten lämnas av avdelningschef Sofie Hägglund via mejl sofie.hagglund@boreal.se
eller telefon 070-349 16 28
Sista ansökningsdag är 23/11 2025. Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering kommer vi att be om referenser samt ett utdrag ur belastningsregistret för aktuella kandidater. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivare Boreal Sverige AB (org.nr 559267-3395)
(org.nr 559267-3395) Körkort
Kontakt
Avdelningschef
Sofie Hägglund sofie.hagglund@boreal.se
9586654