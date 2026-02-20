Limpio Städ söker städare
2026-02-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Limpio Städ är ett nystartat städföretag med ambitionen att erbjuda noggrann, pålitlig och professionell service. Vi bygger verksamheten från grunden och söker nu vår första medarbetare - en erfaren städare som vill vara med och lägga grunden för företagets kvalitet och rykte.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Detta är en behovsanställning med möjlighet att växa i takt med företaget. Som vår första anställda kommer du att ha en viktig roll och arbeta relativt självständigt ute hos kunder.
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet av städning (men inget absolut krav)
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är noggrann, punktlig och serviceinriktad
Har god arbetsmoral och representerar företaget professionellt
Kan kommunicera på svenska på en begriplig nivå
B-körkort är meriterande (men inget krav)
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling
Flexibla arbetstider vid behov
En roll med stort ansvar och förtroende
Möjlighet till fler timmar i takt med att företaget växer
Skicka ditt CV till addilh.skarhed@limpiostad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Ansökan görs genom mejl
E-post: addilh.skarhed@limpiostad.se Arbetsgivare Skarhed, Addilh
Övre Nytorgsgatan 81 Lgh 1203 (visa karta
)
252 49 HELSINGBORG Arbetsplats
Skarhed Addilh Jobbnummer
9753443