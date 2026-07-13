Licenshandläggare vikariat 1 år
Läkemedelsverket / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-07-13
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Är du farmaceut med erfarenhet av apotek och intresse för läkemedel som inte är godkända i Sverige? Vi i Licensgruppen söker en ny kollega!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd har närmare 400 anställda och består av flera enheter, däribland Enheten för kliniska prövningar och licenser. Vi är 46 medarbetare indelade i tre grupper vars huvuduppdrag är att fatta beslut i tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar och licensansökningar för läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licensgruppen består av 11 medarbetare och vi söker nu en ny kollega under ett år.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Arbetet utgörs av både rutinartat arbete med registrering av manuella ärenden, posthantering och mer komplexa uppgifter så som att handlägga och fatta beslut i licensansökningar. Dina arbetsuppgifter är att ta emot licensansökningar, sammanställa och bedöma dokumentationen för att sedan fatta beslut i ärendet. Du kommer även att besvara frågor via telefon och i skrift. Arbetet är självständigt, men sker i nära samarbete med farmaceutisk, preklinisk och klinisk expertis i en tvärvetenskaplig miljö. Arbetet karakteriseras av ett mycket stort dagligt flöde av ärenden och många kontakter med apotek, läkare, läkemedelsföretag och allmänhet.Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad receptarie eller apotekare. Du ska ha arbetat några år på apotek med farmaceutarbetsuppgifter och licenser. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och tillgodogöra dig information på svenska och engelska. Du har mycket god datorvana. Det är meriterande om du har arbetat som handläggare på en myndighet.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har snabb inlärningsförmåga, är noggrann och kan arbeta efter styrande handlingar, men som samtidigt kan ta egna initiativ. Du arbetar självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du är ansvarstagande och initierar och avslutar dina åtaganden och är van och trivs med att hantera många ärenden samtidigt med korta tidsfrister. Vidare behöver du kunna fokusera på detaljer men också se helheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Anställningsform: Visstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Kliniska prövningar och licenser
Diarienummer: 2.4.1-2026-057922
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Sarah Sandin. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10000947