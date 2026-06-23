Lia - Am & Sales
Eustaff Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-23
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Eustaff är ett företag som ser styrkan i mångfald och värdet av olika perspektiv. Med verksamhet i flera länder runt om i Europa och världen, har vi lång erfarenhet av att arbeta med och skapa framgångsrika team som drar nytta av sina medarbetares olika kulturer, bakgrunder och kompetenser.
Vi erbjuder möjligheter inom en rad olika branscher och ser till att varje kandidat och kund får den bästa lösningen utifrån sina unika behov. För oss är kvalitet, engagemang och långsiktighet grunden i allt vi gör.
Vill du bli en del av ett internationellt och dynamiskt team där du kan utvecklas och göra skillnad? Välkommen att söka jobb hos oss!
LIA - AM & SALES
Om Eustaff
Eustaff hjälper företag att växa hållbart genom smarta bemannings- och helhetslösningar – särskilt inom industri, logistik och hamnverksamhet. Vi tror på långsiktiga relationer, hög service och att alltid leverera konkret värde. När våra kunder växer, växer vi.
Rollen
Som säljare / AM hos oss driver du hela affären: från prospektering och första kontakt till behovsanalys, lösningspaketering och uppföljning. Du jobbar nära leverans/rekrytering och skapar effekt för kunden – inte bara ett avslut.
Här kommer du att utmanas men även få enormt mycket erfarenhetPubliceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Bygga och utveckla en egen kundportfölj inom B2B
Prospektera och boka möten via telefon, mejl, LinkedIn och nätverk
Genomföra behovsanalys och presentera skräddarsydda lösningar
Förhandla och skriva avtal i samarbete med teamet
Följa upp resultat och säkerställa nöjda, återkommande kunder
Arbeta datadrivet med pipeline, CRM och tydliga aktivitetsmål
Vem du är
Trivs i ett högt tempo och tar ansvar från första kontakt till affär
Kommunikativ, lyhörd och förtroendeskapande
Bekväm med nykundsbearbetning och relationsbyggande
Svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språk är ett plus)
Körkort B är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Stort eget ansvar och korta beslutsvägar
Starkt leveransteam som gör att du kan hålla vad du lovar
Möjlighet att påverka erbjudande, processer och tillväxt
Ett omtänksamt team där vi hjälper varandra lyckas
Praktiskt
Arbetstid: vardagar - på kontoret
Placering: Göteborg (resor förekommer) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eustaff Sweden AB
(org.nr 559327-9002), https://www.eustaff.se/
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eustaff Sweden AB Kontakt
.
Ted Mäntylä ted@eustaff.se +460702335968 Jobbnummer
9975919