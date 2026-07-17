Butikssäljare Ahlsell Fosie
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2026-07-17
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Butikssäljare Ahlsell Fosie
Vill du vara med och skapa branschens bästa kundupplevelse där kunskap, service och tillgänglighet gör skillnad på riktigt?På Ahlsell Fosie söker vi nu en butikssäljare. Vi söker dig som gillar försäljning, trivs i mötet med människor och drivs av att skapa långsiktiga relationer. Erfarenhet från försäljning av verktyg är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära, utvecklas och göra skillnad för våra kunder varje dag.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss får du en central roll i butiken med särskilt ansvar för vår verktygsavdelning. Du möter kunderna, hjälper dem att hitta rätt lösningar och bidrar till att utveckla både avdelningen och affären.Varje dag möter du företag och yrkesproffs inom bland annat bygg, industri och installation. Genom god service, starka relationer och rätt lösningar bidrar du till vårt kundlöfte: Vi gör det enklare att vara proffs.
Du får ett stort eget ansvar för verktygsavdelningen. Det innebär att du bland annat arbetar med:
Att möta kunder och hjälpa dem att hitta rätt lösningar
Att beställa varor och ha kontakt med leverantörer
Att planera och bygga exponeringar och kampanjer
Att säkerställa att avdelningen är välfylld, strukturerad och inspirerande
Att utveckla sortimentet utifrån kundernas behov
Att bidra med idéer och förbättringar som utvecklar avdelningen
Arbetet består också av butikens dagliga uppgifter såsom att packa upp varor, fylla på hyllor, arbeta i kassan och hjälpa till där behovet är som störst. Hos oss hjälps vi åt och laget är alltid viktigare än jaget.
Vem är du?
Du tycker om att skapa relationer och ge kunderna den bästa möjliga servicen. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs i en miljö där det händer mycket.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av försäljning och kundmöten
Har intresse för verktyg, teknik eller praktiska lösningar
Är självgående och initiativrik
Trivs med eget ansvar och högt tempo
Är en lagspelare som gärna hjälper till där det behövs
Därför ska du välja Ahlsell Fosie
Fosie är en av våra mest välbesökta butiker med ett högt kundflöde och ett starkt engagemang hos medarbetarna. Under 2027 flyttar vi till nya, större och modernare lokaler, vilket ger dig möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av framtidens Ahlsell-butik i Malmö.Vi erbjuder trygga villkor, kollektivavtal, tjänstepension och arbetstider som förläggs inom butikens öppettider måndag–fredag 06.30–16.00.
Vår strävan är att detta ska bli din bästa arbetsperiod i livet. Därför satsar vi på ansvar, utveckling, gemenskap och möjligheten att påverka.
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Marcus Gefwert
Butikschef Ahlsell Fosie marcus.gefwert@ahlsell.se
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
Stenyxegatan 33 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Kontakt
Butikschef
Marcus Gefwert marcus.gefwert@ahlsell.se Jobbnummer
10005841