Pianolärare till Kulturskolan, vikariat
Upplands-Bro kommun / Gymnasielärarjobb / Upplands-Bro Visa alla gymnasielärarjobb i Upplands-Bro
2026-07-17
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du inspirera barn och unga att utvecklas genom musik? Nu söker vi en pianolärare för ett vikariat i Upplands-Bro kulturskola.
Som pianolärare hos oss undervisar du barn och unga i åldrarna 6–19 år. I tjänsten ingår även undervisning i ensemble samt att vid behov ackompanjera elever vid konserter, föreställningar och andra evenemang. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete och utveckling står i fokus, och där vi tillsammans skapar inspirerande mötesplatser för barn och ungas skapande.
Vi arbetar för att ge våra elever en undervisning av hög kvalitet som präglas av glädje, delaktighet och ett lustfyllt lärande. Som lärare förväntas du bidra till kulturskolans utveckling och samarbeta med kollegor inom olika konstformer.
Vi söker dig som:
har musiklärarutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
har piano som huvudinstrument
har dokumenterad erfarenhet av att undervisa barn och unga på olika nivåer, gärna inom kulturskola eller likvärdig verksamhet
har bred musikalisk kompetens
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har god digital kompetens och är van att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av att undervisa och musicera inom olika genrer, exempelvis klassisk musik, jazz, rock och pop
har erfarenhet av ensembleundervisning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en engagerad och trygg pedagog som har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt uppdrag och trivs med att samarbeta för att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 100 procent under höstterminen 2026. Vi ser gärna att du kan tillträda den 10 augusti 2026, men tillträdesdatum kan anpassas enligt överenskommelse. Undervisningen startar den 31 augusti och vikariatet pågår till den 18 december 2026.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 23 augusti 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Kulturavdelningen , Kulturskolan Kontakt
Kulturskolechef
Stefan Moberg stefan.moberg@upplands-bro.se +46841061330 Jobbnummer
10005852