Vill du jobba extra kvällar och helger? inget krav på förarkort / veckovila
111:ans Spolbil filmning vvs & el AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-07-17
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111ans söker nu två c-korts chaufförer för arbete på kvällar och helger.
Om du idag kör lastbil tillvardags kommer inte din veckovila bli drabbad eftersom du du kör ett samhällsfordon, du kommer att köra i outläge.
Tjänsten avser att köra sugbil till våra kunder som har fått översvämning i brunnar och källare mm i Östergötland
Du kommer att själv bestämma vilka pass du är tillgänglig för, ersättningen är jourersättning (du har inställelsetid på 30 min) samt ersättning för utryckningar, detta innebär att du kan v
111ans koncernen omsätter idag ca 30 miljoner per år och vi har över 20 000 kunder i Östergötland med omnejd.
Vi kan stolt sticka ut hakan och säga att vårt företag har bäst omdöme från våra kunder i Östergötland och vi har dom nöjdaste kunderna!
Vi är idag ca 15 personer i organisationen där vi alltid ställer upp för varandra, lagspel med kunden i fokus är vårt motto. Vår fordonsflotta i koncernen består idag av ca 20 fordon.
Vi satsar mycket på våra anställda genom utbildningar, certifikat och utökande av körkort såsom BE C kort mm och hos oss kan du växa inom organisationen.
Vi arbetar mycket inom service där vår specialitet inom koncernen är:
• Sugbil
• VVS
• Spolning
• Inspektion / filmning & besiktning
• VA, grävning
• Klottersanering
• Taktvätt
• Markarbete / Halkbekämpning
Vi jobbar både mot privatpersoner och företag samt kommuner i Östergötland med omnejd.
Vid önskat intresse från dig kan du också få internutbildning för att kunna filma / besikta rör / funktion samt spola rör i fastighet & mark.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
C : kort
Meriterande men inget krav är om du har erfarenhet av:
• VA i fastighet
• Filmning av rör / ledningar
• Spolerfarenhet Ersättning
Fast jourersättning samt timersättning
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@111ans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 111:ans Spolbil filmning vvs & el AB
(org.nr 556527-1060)
Gerstorp Grindstugan 1 (visa karta
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585 99 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pierre Karlsson info@111ans.se 0700094474 Jobbnummer
10005847