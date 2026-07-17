Projektledare till Skalio - automatiskt sparad
Skalskyddsexperten i Sverige AB / Byggjobb / Sollentuna Visa alla byggjobb i Sollentuna
2026-07-17
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I rollen som projektledare hos Skalio driver du projekt från start till mål inom lås, beslag och säkerhet. Du arbetar nära kund, både ute på fält och från kontoret i Häggvik. Du blir en viktig del av företagets fortsatta tillväxtresa där du bidrar till att utveckla affären, skapa långsiktiga kundrelationer och stärka den entreprenöriella företagskulturen. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara Stockholm med omnejd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva projekt inom lås, passage och dörrautomatik
Arbeta med projektering och läsa tekniska handlingar
Vara kundnära och identifiera behov samt ta fram lösningar
Bidra till affären genom försäljning i projekten
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet inom lås, passage eller dörrautomatik
Vana av projektering och att läsa ritningar
B-körkort och goda kunskaper i svenska
Vi söker dig som är utåtriktad, affärsdriven och trivs i en kundnära roll. Du är prestigelös, flexibel och motiveras av att ta ansvar och driva projekt framåt i en miljö där tempot är högt och beslutsvägarna är korta. Du är en person som uppskattar samarbete och som aktivt bidrar till en positiv arbetsplats där god stämning, respekt och laganda är en naturlig del av vardagen.
Skalio erbjuder dig:
En roll i ett växande bolag med stark framtid
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka
Platt organisation med snabb beslutsprocess
Moderna lokaler och stark teamkultur
Om Skalio:
Skalio är specialister på skalskydd och levererar lösningar inom lås, beslag, passersystem, dörrautomatik och dörrpartier. Med projektering, installation och service skapar de säkra och hållbara lösningar för företag, fastighetsägare och offentliga verksamheter. Från moderna lokaler i Häggvik driver företaget en expansiv tillväxtresa med målet att samla hela verksamheten under ett och samma tak. Genom att bygga upp bred kompetens och kapacitet in-house skapas förutsättningar för hög kvalitet, flexibilitet och nära samarbete. Företaget kännetecknas av en platt organisation, korta beslutsvägar och en entreprenöriell miljö där idéer snabbt kan omsättas i handling.'
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skalskyddsexperten i Sverige AB
(org.nr 559464-2141)
187 73 TÄBY (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skalio Jobbnummer
10005846