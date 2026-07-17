Smed/Svetsare till Bista Group
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2026-07-17
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Bista Group AB söker självgående Smed/Svetsare till vår verkstad i Örebro
Bista Group AB har säte i Örebro, verksamt inom tillverkning och montage av stålkonstruktioner, byggnation av industribyggnader, montage av bilinredningar och kundanpassade fordonslösningar. Företaget grundades år 2002 och har sina rötter i en lång tradition av smidesverksamhet och bilinredning.
Bista Group AB erbjuder helhetslösningar inom:
Nyckelfärdiga industribyggnader
Betong och stålkonstruktioner
Trappor
Bilinredningar och kundanpassade fordonslösningar
Arbetet omfattar hela processen – från konstruktion och produktion till leverans och
montering
Bista Group AB växer och vi söker nu en självgående smed med dokumenterad erfarenhet av svetsning för tillverkning i vår verkstad.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som smed/svetsare hos oss kommer du att arbeta med tillverkning av smidesdetaljer till både små och stora projekt i vår verkstad i Örebro. Du kommer tillverka bland annat, stålpelare till bostadsbyggnationer, stålstommar till industrihallar och stålsmide till industrier i närområdet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg och erfaren yrkesperson som är självgående och lösningsorienterad. Du har en god samarbetsförmåga, är ordningsam och tar ett stort eget ansvar för ditt arbete. Vi värdesätter en positiv inställning och att du trivs med att arbeta i ett team där man bollar utmaningar med varandra.
Krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av svetsning med certifikat på svetsarprövning 135/138 och 136.
God vana av ritningsläsning.
B-körkort.
Meriterande kvalifikationer:
Certifikat på svetsarprövning 111.
Certifikat för Heta arbeten samt Truckutbildning.
Övrig information
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bista Group AB
(org.nr 556624-0114), https://bistamekan.se/
Berglundavägen 12 B (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005844