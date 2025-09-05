Leveranskoordinator
Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter i Stockholm
, Norrköping
, Mariestad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I rollen som leveranskoordinator ansvarar du för att koordinera leveranser och utförandet av dessa, vilket sker i nära samarbete med grupperna för IT-infrastruktur, våra leverantörer och de mobila IT serviceteamen. För att säkerställa att rätt leverans sker på rätt tidpunkt samverkar du med projektledare, leverantörer, koordinatorer, tekniker och kärnverksamhet. Vidare ansvarar du för beställning, lagerhållning och leveransuppföljning. Du kommer att ingå i en grupp med ett antal leveranskoordinatorer över hela landet och i olika grupper med mobila IT tekniker, där ni tillsammans har ett övergripande ansvar för alla våra IT leveranser till vår kärnverksamhet. Tjänsten är ny inom sektionen och du deltar aktivt i arbetet med att utveckla processer, instruktioner och arbetssätt kopplat till hur vi levererar kriminalvårdens IT-tjänster, orderhantering, lagerhantering, frakthantering och produktionsplanering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du är ansvarstagande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete samtidigt som du också driver på, utvecklar och förfinar dina processer. Vidare är du effektiv, målinriktad och fokuserad på resultatet och i situationer där arbetstempot är något högre är du lugn, stabil och kontrollerad.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörigheter påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• B Körkort
• Erfarenhet av inköp avseende hårdvara samt IT-tjänster
• Erfarenhet av arbete med leveransuppföljning
• Grundläggande kunskaper och förståelse inom IT, applikation och infrastruktur
• Erfarenhet av att arbeta med e-handelssystem, och ekonomisystem
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Kunskap inom Microsoft Office
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med asset register
• Erfarenhet med leverantörssamverkan
• Erfarenhet av inköp avseende mjukvara och licenser
• Erfarenhet av arbete med tjänstemodeller och tjänstekoncept
• Erfarenhet av offentliga upphandlingar och LOU
• Erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning
• Kunskap om Kriminalvårdens kärnverksamhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för IT-servicecenter Kontakt
Gruppchef
Peter Lamu 072-5898570 Jobbnummer
9495665