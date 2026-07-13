Letar du efter nästa möjlighet?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Herrljunga Visa alla säljarjobb i Herrljunga
2026-07-13
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Herrljunga
, Vara
, Ale
, Alingsås
, Grästorp
eller i hela Sverige
På Exaltera Marketing tror vi att människor utvecklas bäst när de får rätt förutsättningar. Därför söker vi nu fler säljare med utgångspunkt i Herrljunga.
Om du är en person som gillar att träffa nya människor, tycker om att utmana dig själv och vill arbeta i ett team där engagemang smittar av sig, kan det här vara jobbet för dig.
Din roll
Du kommer att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter.
Varje arbetsdag ger nya möten och nya möjligheter. Du får lära dig hur man bygger förtroende, skapar goda kundrelationer och hjälper människor att hitta rätt lösningar.
Du utgår från vårt kontor i Herrljunga och arbetar tillsammans med kollegor som stöttar varandra, delar med sig av sina erfarenheter och firar framgångar tillsammans.
Hos oss får du
Garantilön tillsammans med en attraktiv provisionsmodell
En genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
En arbetsplats där gemenskap och driv står i fokus
Vi gillar att belöna resultat
När du gör ett bra jobb vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du har möjlighet att vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och gillar att utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till en bra lagkänsla
Vill vara en del av ett företag där du kan växa
Tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du kommer med rätt inställning och en vilja att lära dig.
Ansök redan idag
Vill du bli en del av ett företag där din utveckling står i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan.
Skicka in den redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Herrljunga. Vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
524 32 HERRLJUNGA Jobbnummer
10001940