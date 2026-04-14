Lekfull servis till Maryhill Estate
2026-04-14
Maryhill Estate - med natursköna omgivningar, två härliga restauranger och ett gästfokus där varje detalj räknas, kommer detta vara långt mer än "bara ett jobb" för dig. Du kommer vilja vara delaktig i att förädla historian och införliva känslan av passion på en helt ny nivå. Vi strävar efter upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över.
Hos oss står helheten i fokus - från första välkomnande till sista intryck. Du arbetar i en miljö där mat och dryck samspelar, och där din närvaro, känsla och personlighet är avgörande för upplevelsen. Som en del av servis-teamet guidar du våra gäster genom meny och dryck, säkerställer ett smidigt flöde i restaurangen och bidrar till en varm, professionell och levande atmosfär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge personlig och professionell service till våra gäster
Presentera meny och rekommendera mat och dryck
Säkerställa ett smidigt och kvalitativt serviceflöde
Samarbeta nära kök och kollegor för bästa helhetsupplevelse
Bidra till att upprätthålla vår höga servicenivå
Vem är du? Du har erfarenhet från restaurangbranschen och en genuin känsla för service. Du är uppmärksam, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo där du får arbeta nära både gäster och kollegor.
Du förstår att de små detaljerna gör den stora skillnaden - och du har en naturlig förmåga att få människor att känna sig välkomna och sedda.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av arbete inom servis
Är serviceinriktad, positiv och prestigelös
Trivs i team och bidrar med energi
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi strävar efter att skapa stamgäster och upplevelser som dröjer sig kvar. Din personlighet och ditt engagemang är det viktigaste
Vi erbjuder dig:
Anställningsgrad: 80%-100% Arbetstid: Dagtid, Kvällstid, vardagar och helger. Tillträde: Omgående Lön: Avtalsmässig lön
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utbilda våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman temat. Utöver det får du en säker anställning och friskvårdsbidrag. Samt otroliga kollegor och kanske till och med vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
261 63 GLUMSLÖV Arbetsplats
