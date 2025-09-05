Legitimerade fysioterapeuter sökes till Borås Stad!
Borås kommun / Sjukgymnastjobb / Borås Visa alla sjukgymnastjobb i Borås
2025-09-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation består av cirka 300 medarbetare fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam.
Vill du vara med och göra skillnad? Nu söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut och som är ute efter ett roligt, utvecklande och meningsfullt jobb.
Vi ser fram emot att få lära känna just dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer så att vi tillsammans kan ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
Du arbetar teambaserat och tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, farmaceuter, undersköterskor och rehabiliteringsassistenter.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll, oavsett om du är nyutexaminerad och söker ditt första jobb som legitimerad eller om du har hunnit jobba ett tag i yrket.
Du arbetar antingen med patienter vid en korttidsenhet eller i patientens eget hem vilket kan vara på något av våra vård- och omsorgsboenden eller i ordinärt boende (då du besöker patienten i dennes lägenhet eller hus).
Beroende på vilket geografiskt område du kommer att arbeta i utgår du antingen ifrån kontorslokaler i Fristad, på Trandögatan eller Armbågavägen. Du som arbetar på en korttidsenhet har din kontorsarbetsplats där.
Legitimerade fysioterapeuter sökes till Borås Stad!Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Med patientens bästa i fokus arbetar du kliniskt och utreder, bedömer och genomför fysioterapeutiska insatser i hemsjukvården. Som legitimerad yrkesutövare följer ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Du har också ansvar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Det ligger även inom ramen för det kliniska uppdraget att handleda omvårdnadspersonal i olika vårdsituationer, såsom vid förflyttningar och vid hantering av hjälpmedel.
Att skapa och bibehålla goda relationer är en viktig del i uppdraget och du har ett nära samarbete med ditt team och med förvaltningens biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Dialog med anhöriga och med personal på vårdcentraler och sjukhus är också en naturlig del av din arbetsdag.
Vi arbetar måndag till fredag. Hos oss har du en flexibilitet i din dag då du, utifrån verksamhetens behov och i dialog med dina kollegor, planerar och strukturerar din arbetsdag i stor utsträckning själv. Du precis som vi värnar om välbefinnande och medbestämmande hos våra patienter och du har goda möjligheter att följa resultatet av dina patienters rehabilitering över tid i deras hemmiljö.
När du börjar din anställning får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även kontakt med mentor när du har genomfört din introduktion eftersom vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig fysioterapeut för råd och stöd är uppskattad, särskilt för dig som är helt ny i yrkesrollen.
Övrig information
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som fysioterapeut hos oss. Om du vill veta mer - hör av dig så svarar vi på dina frågor! Om du vill komma och hälsa på oss för att träffa framtida kollegor och se hur vi har det är du varmt välkommen, ta en kontakt så hittar vi en tid för ett besök.
För att få en inblick i vår vardag och vad som händer i vår verksamhet, följ oss på Instagram.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Erfarenhet av arbete som fysioterapeut är meriterande liksom arbete inom kommunal hemsjukvård.
Dokumenterad utbildning avseende förflyttningsteknik (manuella förflyttningar och förflyttningar med personlyft) är också meriterande liksom handledarutbildning och erfarenhet av att utbilda omvårdnadspersonal.
Ditt förhållningssätt är coachande och pedagogiskt och du har ett gott bemötande. Vårt teambaserade arbetssätt ställer också krav på att du är engagerad, flexibel, ansvarstagande och bra på att samarbeta.
Din förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete ger dig goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag och bidrar till att skapa en effektiv verksamhet.
Du är van vid att arbeta med IT-baserade journalsystem och du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
För tjänsten krävs B-körkort.
Innan erbjudande om anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Lisa Johansson 033-35 50 45 Jobbnummer
9495422