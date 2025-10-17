Legitimerad slöjdlärare
2025-10-17
Vi söker dig som vill vara med och utbilda världsmedborgare!
Bildningsverksamheten i Grästorps kommun satsar på framtiden och välkomnar dig som tillsammans med oss vill vara bäst på att bli bättre! Genom 5.
0 ställer vi om till en plats där vi hela tiden vågar utmana oss själva och ständigt söker det bästa i varandra. Allt vi gör är för våra barn och elever - vi skapar världsmedborgare!
Din roll
Som legitimerad lärare i slöjd ska du kunna undervisa i både hårda och mjuka material i åk 4-9. Publiceringsdatum2025-10-17Profil
I rollen som lärare är du en genuin lagspelare med stort engagemang och driv. Något som tydligt märks i din förmåga att hitta lösningar i både små och stora frågor - du vill göra skillnad och älskar att utmana!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Delar du våra tankar kring Grästorp 5.0 och är nyfiken på att ta dig an vårt tankesätt? Skapar Grästorp 5.0 en känsla av glädje, inspiration och energi i dig som är för stark för att motstå? Får du en wow-känsla av tanken att skapa framtida världsmedborgare och veta mer om oss?
Välkommen till Grästorps kommun - tillsammans formar vi framtiden!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Arbetsplats
Bildningsverksamheten, Nya Centralskolan Kontakt
Ylva Andreasson, rektor 0514-58050 Jobbnummer
9562452