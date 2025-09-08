Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Tannerfors
2025-09-08
Vi på Vårdcentralen Tanners söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Tannefors finns i fina, ändamålsenliga lokaler cirka 10 minuters promenadväg från centrala Linköping. Cirka 13 200 personer från tätort men även landsbygd är listade hos oss. En stor del är i arbetsför ålder. Vi är cirka 50 medarbetare som bedriver en komplett mottagnings-verksamhet med bland annat läkarmottagning, BVC, sexualrådgivning, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens, sårvård, äldrevårdsmottagning, dietist- och samtalsmottagning. På vårdcentralen finns också en familjecentral samt ett välfungerande kliniskt laboratorium.
Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter god och kvalitativ vård i rätt tid. Vi är ett bra team som har roligt ihop! Vi söker nu ytterligare en sjuksköterska/distriktsköterska. Har du rätt kompetens och motivation för att vara med och utveckla vår vårdcentral in i en spännande framtid är du välkommen att bli en av oss!
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska/distriktsköterska arbetar du omväxlande med telefonrådgivning, planerad mottagningsverksamhet, akuta bedömningar och direktsökande patienter. Här möter du ett brett spektrum av patienter både avseende ålder och symtom. Ingen dag är den andra lik och arbetsuppgifterna är varierande där du arbetar både självständigt och tillsammans med övriga yrkesgrupper. Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom olika ansvarsområden och specialistmottagningar. Som sjuksköterska/distriktsköterska på vårdcentralen är du en viktig del i arbetet kring patienten.
Om dig
Din grundutbildning är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Erfarenhet av primärvård ses som en merit men ej nödvändigt. Vi utgår ifrån att du har goda teoretiska och praktiska kunskaper som sjuksköterska/distriktssköterska. Svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är du trygg och stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du är prestigelös och nyfiken med god förmåga att organisera, planera och prioritera ditt arbete. Du uppskattar teamarbete och har god förmåga att kommunicera på alla nivåer. Vi lägger stor vikt vid att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt och att du också kan arbeta självständigt och vara flexibel.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Friskvårdsbidrag och flextid erbjuds.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
