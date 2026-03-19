Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska, Vårdcentralen Boxholm
Vi på Vårdcentralen Boxholm söker en legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Boxholm ligger i Östergötland och har idag cirka 4 800 listade patienter. Vi erbjuder dig som sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Med en utsedd mentor vill vi skapa trygghet för dig som är ny i teamet hos oss.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska är du nyckelperson i primärvården.
Du förväntas kunna kombinera läkarens medicinska bedömning, ordination med specifik omvårdnad, prevention och samordning. Rollen är både självständig och teambaserad. Tillsammans förväntas alla som arbetar på Vårdcentralen Boxholm skapa en trygg sömnlös vårdkedja för listade patienter. Detta genom samverkan med specialistsjukvård, kommun och via självständiga medicinska bedömningar, kontinuerlig uppföljning och via patientutbildning.
Du förväntas ha ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt där du ser patienten som medskapare i sin egen vård.
Samtliga legitimerade sjuksköterskor har ansvar för en egen mottagning på vårdcentralen exempelvis astma/kol, äldremottagning, BVC, diabetesmottagning, injektion/infusionsmottagning, sårmottagning. Ett multiprofessionellt team finns utsett till varje mottagning.
Exempel på arbetsuppgifter
Självständiga bedömningar av akuta och kroniska tillstånd.
Prioritering och triage via telefon, digitala tjänster eller till direkt sökande patienter på vårdcentralen.
Samverkan i multiprofessionellt team och med vårdgrannar.
Egen mottagning där du bedömer, prioriterar och genomför medicinsk omvårdnad
Ger stöd och vägledning kring egenvård.
Uppföljning av patienter med kroniska sjukdomar.
Möjliggör ett aktivit lärande i det dagliga arbetet och deltar eller leder förbättringsarbete.
Handleda studenter.
Ordination av vissa läkemedel enligt författningssamling för distriktssköterskor om du är legitimerad distriktssköterska.
Vi ser positivt på fortsatt kompetensutveckling och det finns möjligheter till personlig utveckling inom ett eget ansvarsområde.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 26 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. I dagsläget arbetar fyra ordinarie sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor på arbetsplatsen.
Vi har också två vikarier en legitimerad sjuksköterska och en specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom som arbetar cirka 50 % var.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på vår sida Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård och Tele Q. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Detta är viktigt eftersom du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet och goda kunskaper inom astma och kol.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Boxholm Kontakt
Verksamhetschef Anette Grahn anette.grahn@regionostergotland.se 010-1048621 Jobbnummer
9808572