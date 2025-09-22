Legitimerad psykolog till Norra länets psykiatri
Region Uppsala / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2025-09-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde psykiatri i Region Uppsala består av flera olika sektioner och Beroende och Neuropsykiatri är en av dem. Norra länets psykiatri har sin organisatoriska hemvist i Beroende och Neuropsykiatri tillsammans med öppenvårdsmottagningen Håbo- Enköping, Neuropsykiatriska mottagningen Akademiska sjukhuset och Beroendemedicin med tillhörande två slutenvårdsavdelningar.
Norra länets psykiatri är belägen i Tierp med filialer placerade i Gimo, Skutskär och Tärnsjö. Vi är en verksamhet med specialistuppdrag inom allmänpsykiatrin. Det innebär att vi har både bred kompetens och samtidigt möjlighet att skaffa oss mer specifik kompetens inom olika psykiatriska tillstånd. I vår verksamhet arbetar överläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare och medicinska sekreterare. Målgruppen är alla över 18 år i behov av kontakt inom specialistpsykiatrin. Vi utreder och behandlar affektiva tillstånd, psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och andra psykiatriska tillstånd.
I vårt dagliga arbete tar vi stöd i vårdprocesser och riktlinjer. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet utifrån våra unika geografiska förutsättningar. Vi samarbetar med primärvården, kommunerna, Habiliteringen samt psykiatriska mottagningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Våra verksamheter har goda kommunikationsförbindelser och nås enkelt från Uppsala, Gävle och Stockholm.
Ditt uppdrag
I din roll som klinisk psykolog kommer dina arbetsdagar bestå av varierande arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och vår målsättning är att erbjuda utrednings- och behandlingsinsatser utifrån evidens och beprövad klinisk erfarenhet. Det dagliga uppdraget innefattar standardiserade basutredningar som ska utgöra underlag för diagnostik och vårdplanering. Utredning av neuropsykiatriska och affektiva tillstånd är också en del av psykologens dagliga arbetsuppgifter. Vi eftersträvar bred kompetens hos medarbetarna, men ser dock gärna att du har kompetens inom främst KBT. Vårt uppdrag innebär att vi har stort flöde av besökare och det ställer höga krav på organisatorisk- och samarbetsförmåga både internt och externt. Våra medarbetare har en basplacering men kan behöva åka till någon av våra andra mottagningar för att träffa patienter.
Du kommer också att delta i arbetet med att utveckla lokala rutiner för psykologarbetet. Handledning finns.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT.
• Meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk öppen- och slutenvård.
• Meriterande om du är specialistpsykolog eller har motsvarande kompetens inom klinisk vuxenpsykologi.
• Meriterande är om du har kompetens och erfarenhet av gruppbehandlingar, EMDR och UP.
• Meriterande är om du har erfarenhet av individuell KBT behandling samt ACT.
Beroende på din kompetens och erfarenhet kan tjänsten utvecklas till att innefatta att tillsammans med avdelningschef ansvara för utvecklingsarbete på enheten. Vi har påbörjat ett systematiskt utvecklingsarbete och kommer under närmaste året fokusera särskilt på utveckling av strukturerad psykologisk behandling både på individ- och gruppnivå. Nationella riktlinjer och rådande evidens ska genomsyra det arbetet.
Din kompetens
Du har god förmåga att jobba självständigt och i team med övriga professioner på mottagningen. Arbetet förutsätter att du arbetar strukturerat och metodiskt samt är beredd att ibland omprioritera och anpassa arbetsdagen efter verksamhetens behov. Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och ansvarstagande. Då arbetet innebär kontakter med olika professioner både internt och externt krävs det att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta utvecklingsinriktat.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Jolija Vidic, Avdelningschef 0293-201415
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS788/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9519171