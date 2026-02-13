Legitimerad psykolog till anstalten Västervik
2026-02-13
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård med ökad inriktning mot psykiatri. På anstalten har vi anställda sjuksköterskor och psykolog samt konsulterande läkare och psykiatriker.
Som psykolog kommer du att ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten Västervik Norra. Du gör kliniska bedömningar och kartlägger klienternas behov samt genomför individuellt anpassade insatser. I tjänsten ingår att ge psykologisk behandling och genomföra neuropsykiatriska utredningar med intagna. Du ärendehandleder även personal vid behov i syfte att förstärka ett professionellt förhållningssätt samt ge dina kollegor kunskap och verktyg om klienternas problematik och förutsättningar.
Arbetet innebär självständiga och varierande arbetsuppgifter på såväl individ- som gruppnivå. Samarbete med övrig vårdpersonal samt externa aktörer är en självklar och viktig del av arbetet liksom att vara insatt i tillämpliga lagar och Kriminalvårdens föreskrifter samt att upprätthålla en hög säkerhet i ditt dagliga arbete.
Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning genom både interna och externa kurser och utbildningar. Teoretisk kunskapsfördjupning tillsammans med en spännande patientgrupp gör arbetet som psykolog på en anstalt både lärorikt och utvecklande.
Läs mer om hur det är att arbeta som psykolog på Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2025/oktober/mitt-jobb-som-psykolog/https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/psykolog/Kvalifikationer
Vi söker dig som har psykolog-examen. Du har en god förmåga att arbeta i team med allmänläkare, psykiater och sjuksköterska, samt samarbeta med såväl den övriga personalen som externa aktörer. Du är trygg, stabil, har god självinsikt och skiljer på det personliga och professionella. Du ska kunna planera, organisera och genomföra ditt arbete på ett självständigt sätt. Tjänsten som psykolog i Kriminalvården erfordrar ett gott omdöme och hög integritet. Flexibilitet, lyhördhet och nyfikenhet är också viktiga personliga egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad psykolog
* Har en utbildning i KBT-metodik
* Har erfarenhet av strukturerat bedömnings- och behandlingsarbete
* Har erfarenhet av arbete med KBT-metodik
* Har mycket god förmåga att uttrycka sig målgruppsanpassat i tal och skrift på svenska
* Har god administrativ förmåga
Det är meriterande om du har:
* Utbildning som specialist i klinisk vuxenpsykologi eller psykologisk behandling och/eller psykoterapiutbildning
* Utbildning i neuropsykiatri, diagnostik
* Utbildning i konsultationsmetodik/handledning
* Erfarenhet av psykologisk testning, diagnostik
* Arbetserfarenhet från psykiatri, habilitering
* Arbetserfarenhet från Kriminalvården eller närliggande verksamhet
* God kunskap om Kriminalvårdens klientsystem
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
