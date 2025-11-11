Legitimerad optiker till Synoptik - Nyköping
2025-11-11
Motiveras du av att hjälpa människor med deras syn och arbeta kliniskt med kvalitetsoptik som alla kan ha råd med? Nu söker vi på Synoptik en legitimerad optiker till vår butik i Nyköping! Vill du arbeta på hela Sveriges folkoptiker där vi varit experter på optik sedan 1931? Sök då tjänsten redan idag!
På Synoptik brinner vi för att dela med oss av vårt kunnande och vår passion för optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Vi är ett värderingsstyrt bolag som lever våra värderingar varje dag.
Som legitimerad optiker på Synoptik erbjuder vi dig:
Möjlighet att kombinera våra synundersökningar i butik med våra distansundersökningar
Schemalagd administrationstid samt catch up tid
Möjlighet att påverka dina arbetstider i samråd med din butikschef
Omfattande synundersökningar i alla våra butiker; tryckmätning, funduskamera, synfältsmätare
Möjlighet att arbeta med torra ögon
30 minuters undersökningar i fullt utrustade undersökningsrum
Samarbete med Aleris ögonklinik samt vår interna kliniska support
Delat journalsystem så du enkelt kan hjälpa kunder
Regelbundna möten och utbildningar med dina optikerkollegor i regionen
Ett brett kursutbud i vår utbildningsplattform samt Synoptiks treåriga utbildningsprogram för optiker som genererar minst 36 CET poäng per tre år
Sök tjänsten redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad optiker idag och som känner att ögonhälsa är något som ligger dig allra närmast hjärtat. Som legitimerad optiker hos oss vägleder du kunden för att hitta bästa lösning. Du arbetar enligt kvalitetsnormen och för att främja kundens ögonhälsa.
Anställningen är tillsvidare och på heltid, alternativt deltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår regionchef Raymon Reinholdsson på 0702817623.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Följ oss gärna på sociala medier, vi finns på LinkedIn och Instagram
Detta är ett heltidsjobb.
Synoptik Sweden AB
Regionchef
Raymon Reinholdsson RRE@synoptik.se 0702817623 Jobbnummer
