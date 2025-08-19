Legitimerad Optiker till Smarteyes Trollhättan
2025-08-19
Är du legitimerad optiker och vill vara en del i ett utvecklingsorienterat företag där du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar verksamheten och framtidens optik? Vill du jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser? Då är detta en tjänst för dig!
Vårt erbjudande
Passion, enkelhet och omtanke är våra ledord som utgör grunden i vårt arbete och bygger vår härliga kultur. Smarteyes erbjuder en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagligen. För oss på Smarteyes är du som medarbetare vår viktigaste tillgång och du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats.
Ditt uppdrag
Vi på Smarteyes söker nu en legitimerad optiker till vår butik i Trollhättan. Som optiker är dina främsta arbetsuppgifter att undersöka kundernas syn, ge råd och upplysningar, utfärda intyg samt färdigställa, tillhandahålla och lämna ut optiska synhjälpmedel. Våra synundersökningar är 30 minuter långa för att ge dig möjlighet till att skapa goda kundrelationer. Vidare kommer du att vara med och ansvara för butikens dagliga drift och vara behjälplig mot kunder.
Vad vi söker
Som person är du bra på att samarbeta och kommunicera på ett inbjudande, omtänksamt och tydligt sätt med både kunder och kollegor. Du är ansvarstagande, resultatorienterad, serviceinriktad och tycker om att skapa kundrelationer. Du är vidare stilintresserad och tycker om att ständigt utvecklas, både individuellt och i team. Din formella kompetens är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet.
Om Smarteyes
Engagerade och välmående medarbetare är Smarteyes viktigaste tillgång och vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö och kultur där alla våra medarbetare trivs över tid. Smarteyes är en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagliga arbetet. Vi följer upp medarbetartrivsel och engagemang på veckobasis för att alltid veta hur vår organisation mår. Hur stolta och glada vi är över hur väl våra medarbetare trivs berättar vi gärna mer om!
Smarteyes är en av Sveriges snabbast växande optikerkedjor som även finns i Danmark. Ända sedan starten 2007 har vi på Smarteyes haft en lite annorlunda syn på glasögon, vi ser dem nämligen som någonting mer än ett synhjälpmedel - vi ser dem även som en modeaccessoar. Genom effektiva inköp och god design erbjuder vi ett brett sortiment modeglasögon till attraktiva priser i våra 71 butiker i Sverige. Sedan 2022 ingår vi i Synoptik A/S samt EssilorLuxottica, och ser mycket framemot att fortsätta utveckla framtidens optik tillsammans!
Läs mer om oss på www.smarteyes.se
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid
Ort: Trollhättan
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning
Vill du veta mer om den specifika tjänsten?
Kontakta butikschef Marianne Sandberg på 070 40 10 710.
Sista ansökningsdag
Skicka in ansökan så snart som möjligt då tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person!
