Legitimerad Ma och No åk 7-9
2025-12-03
Vi söker en engagerad lärare som vill forma framtidens världsmedborgare
I Grästorps kommuns bildningsverksamhet satsar vi målmedvetet på framtiden.
I Grästorps kommuns bildningsverksamhet satsar vi målmedvetet på framtiden.

Tillsammans strävar vi efter att vara bäst på att bli bättre - en kultur som genomsyrar vårt arbete och vårt förbättringsarbete inom Grästorp 5.0. Här skapar vi en miljö där mod, nyfikenhet och utveckling står i centrum, alltid med barnen och elevernas bästa som ledstjärna. Hos oss utbildar du inte bara elever - du formar världsmedborgare.
Vi söker dig som är legitimerad och trygg lärare i matematik och NO för årskurs 7-9, och som brinner för att göra skillnad i elevernas vardag. På Nya Centralskolan blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar nära varandra för att varje elev ska känna sig sedd, inkluderad och utmanad. I tjänsten ingår även mentorskap.
Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen utifrån Lgr 22. Du är en naturlig lagspelare med stort engagemang, driv och är lösningsfokuserad. Du trivs när du får vara kreativ, tänka nytt och bidra till att utveckla både verksamheten och dig själv.
Vi arbetar dessutom i ett nära och professionellt samarbete med specialpedagog, speciallärare, kurator och andra viktiga kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.
Vi erbjuder
Ett samarbetsinriktat arbetssätt i välfungerande team En liten och snabbfotad organisation med korta beslutsvägar och stort engagemang Nära samarbete med elevhälsans professioner Kostnadsfria pedagogiska måltider
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din lämplighet för rollen. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen till Grästorp och Nya Centralskolan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!
ferietjänst
