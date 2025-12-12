Legitimerad läkare till Stenhagens vårdcentral
2025-12-12
Stenhagens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att bli en del av vårt team på Stenhagens vårdcentral!
Nu finns chansen att söka en tidsbegränsad anställning som legitimerad läkare på heltid under ett år, tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen att bli en del av teamet!
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmånspaket via vårt kollektivavtal. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Vi söker dig som tycker det är roligt med varierat kliniskt arbete och som har lätt för att samarbeta och diskutera med kollegor inom alla våra yrkesgrupper. Som läkare får du stöd av kollegor, ett varierat arbete samt möjlighet att utvecklas och utmanas medicinskt. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med planerade besök, lättakuta besök, digitalt arbete hemifrån, hembesök samt bistå kollegor och studenter med din kunskap.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med svensk legitimation, god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och med ett stort intresse för primärvård. Du tycker om att jobba tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Stenhagen är en expansiv stadsdel, där vårdcentralen är en viktig del i området. Vårdcentralen växer och står i framkant för den nytänkande vården. Här jobbar idag flera professioner och ambitionen är att nu växa till en verksamhet som representerar alla yrkesområden inom vårdcentrals uppdraget. Då Stenhagen är en växande arbetsplats kommer du få utlopp för dina nya idéer och din erfarenhet. Här får du vara med i att förbättra patientflöden, vara en naturlig del i utvecklingsarbetet och bidra till förbättringsarbeten.
Stenhagen vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö och förmåner som gör skillnad.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta verksamhetschef Ulrika Widerholm på e-post: ulrika.widerholm@regionuppsala.se
eller telefon: 0722-04 74 98.
Du når fackliga representanter via Region Uppsalas växel tel. 018-611 00 00.Publiceringsdatum2025-12-12Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, legitimationshandlingar samt övriga handlingar som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
