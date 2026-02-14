Legitimerad läkare till Meliva vårdcentral Fredriksdal
2026-02-14
Legitimerad läkare till Meliva vårdcentral Fredriksdal - Välkommen till Meliva!
För dig som vill kombinera medicinsk bredd med kollegialt samarbete och testa på livet på en vårdcentral - Arbeta som legitimerad läkare hos Meliva
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du möjlighet att göra verklig skillnad - i mötet med patienter, tillsammans med kollegor och i hur vi tillsammans utvecklar vården. Nu söker vi en legitimerad läkare till Meliva vårdcentral Fredriksdal för ett vikariat med start 1/3 fram till sommaren, där du får möjlighet att växa i din roll och bidra till en hållbar och meningsfull primärvård.Publiceringsdatum2026-02-14Om tjänsten
Som legitimerad läkare hos Meliva vårdcentral Fredriksdal blir du en viktig del av vårt läkarteam. Du arbetar huvudsakligen med mottagningsverksamhet och möter patienter i olika åldrar och med varierande hälsobehov - både vid planerade och akuta besök. Även digitala videobesök och viss hemsjukvård kan ingå.
Du samarbetar professionellt med övriga yrkesgrupper på mottagningen och har goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och förbättringsarbete. Vår arbetsmiljö präglas av kollegialt stöd, korta beslutsvägar och en gemensam vilja att leverera vård med kvalitet och omtanke.
Du kommer bli erbjuden handledning av allmänspecialist under din tid hos oss.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömningar, behandlingar och uppföljningar inom primärvårdens breda uppdrag
Medicinska utredningar och diagnossättning vid både akuta och kroniska tillstånd
Samordning kring patientens vårdbehov i samarbete med andra professioner
Digitala patientmöten via chatt eller video
Receptförnyelser, intyg och remisser
Aktivt deltagande i teamarbete, förbättringsarbete och kollegial kunskapsdelning
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierat arbete i en värderingsstyrd verksamhet
Möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte
En arbetsmiljö med stark teamkänsla och högt engagemang
Stöd i din yrkesroll och möjlighet att påverka ditt dagliga arbete
Friskvårdsbidrag och kollektivavtalade förmåner
Vi söker dig som:
Är legitimerad läkare
Har gärna erfarenhet av primärvård (meriterande, ej krav)
Arbetar strukturerat, är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med teamarbete och har ett professionellt, empatiskt förhållningssätt
Vill bidra till en god arbetsmiljö och delta i utvecklingen av vården
Har god kommunikativ förmåga och ett lyhört bemötande mot patienter och kollegor
Har goda administrativa kunskaper - vi använder journalsystemet Webdoc
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Deltid
Anställningsform: Tidsbestämd enligt överenskommelse, minst 3 månader.
Placering: Meliva vårdcentral Fredriksdal, Göteborg
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Maria Carlsson
Roll: verksamhetschef
Mail: maria.carlsson@meliva.se Så ansöker du
