Legitimerad läkare med utbildningsförmån
Region Uppsala / Läkarjobb / Älvkarleby Visa alla läkarjobb i Älvkarleby
2026-06-04
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Skutskärs vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du legitimerad läkare som planerar att snart påbörja din ST i allmänmedicin?
För dig som är legitimerad läkare erbjuder vi ett vikariat på heltid med utbildningsförmåner med eventuell möjlighet till ST-anställning framöver.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmånspaket via vårt kollektivavtal. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna distriktsläkardagar där Primärvårdens alla läkare får fortbildning. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Vill du göra din ST på en vårdcentral där utveckling, arbetsmiljö och teamarbete står i fokus? Då kan Skutskärs vårdcentral vara rätt plats för dig.
Hos oss blir du en del av en verksamhet som aktivt arbetar för att skapa goda förutsättningar för både patienter och medarbetare. Vi deltar i projektet 1 100-listan, vilket innebär att vi arbetar för en rimlig och hållbar patientlista per läkare. Detta ger bättre kontinuitet, högre kvalitet i patientarbetet och en mer hållbar arbetsmiljö.
Under de senaste åren har vi genomfört flera förbättringar för att stärka arbetsmiljön och utveckla vårt arbetssätt. Vi har bland annat påbörjat ett mer strukturerat teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och övriga professioner samarbetar nära kring patienterna. Vi tror att god vård skapas tillsammans.
I tjänsten som ST-läkare arbetar du i nära samarbete med samtliga professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består främst av mottagningsarbete med en varierad patientgrupp och omväxlande arbetsuppgifter. I tjänsten ingår även viss jour- och beredskapstjänstgöring.
Din kompetens
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation, gärna med erfarenhet från arbete inom primärvård och ett framtida intresse av att utvecklas inom allmänmedicin. Du besitter en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, har god kännedom om det svenska sjukvårdssystemet och ser det goda bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet. Vidare har du en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare på vårdcentralen.
Vår verksamhet
Skutskärs vårdcentral ligger på fem minuters promenadavstånd från tågstationen och det är lätt att pendla från både Gävle (17 km) och Uppsala (9 mil). Alla yrkesområden finns representerade hos oss och tillsammans erbjuder vi alla tjänster inom vårdcentralens uppdrag. Här jobbar alla professioner nära varandra för att ge den bästa möjliga vården och du kan bli en i vårt team!
Tillsammans har vi ca 9 000 listade patienter, vi är 45 medarbetare som erbjuder det mesta inom primärvård och har bland annat mycket välfungerande sjuksköterskeledda mottagningar. På vårdcentralen arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Vi värnar om en god och stimulerande arbetsmiljö med personliga lösningar.
Vi erbjuder
Förutom en bred och lärorik klinisk tjänstgöring erbjuder vi goda möjligheter till professionell utveckling.
Du får:
Individuell handledning av erfarna specialister i allmänmedicin
• Regelbunden avsatt lästid på arbetsplatsen
• Möjlighet att delta i ST-seminarier och utbildningsaktiviteter
• En verksamhet med fokus på kvalitet, kontinuitet och utveckling
• Ett engagerat arbetslag där samarbete och trivsel värderas högt
• En vårdcentral som aktivt arbetar för hållbara arbetsvillkor och en god arbetsmiljö
På Skutskärs vårdcentral får du möjlighet att genomföra din ST-utbildning i en verksamhet som kombinerar närhet, engagemang och framtidstro. Vi välkomnar dig som vill vara med och fortsätta utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Linda Palm på telefonnummer: 018 – 617 10 31 eller e-post: linda.palm@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH218/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9948420