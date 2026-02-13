Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, Barncancercentrum
Vill du ingå i ett multiprofessionellt team som arbetar familjecentrerat för att ge bästa vård och hälsa till barn och ungdomar som har drabbats av cancer.
Då är du välkommen att bli vår nya kurator!
Vårt erbjudande
Barncancercentrum i Linköping är ett av sex barncancercentrum i Sverige. Vi är ansvariga för utredning, behandling och rehabilitering av barn och ungdomar med cancer och blodsjukdomar i hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Här finns en vårdavdelning och en dagvårdsverksamhet med mottagning. Vi är en del av H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus och har ett nära samarbete med barnsjukhusets andra enheter. Du kommer att ingå i teamet på barncancercentrum men även samverka med det paramedicinska teamet på barnsjukhuset.
Som anställd på barncancercentrum kommer du också samarbeta med personal på hemsjukhus och övriga barncancercentrum i Sverige.
Vi är en universitetsklinik där både utbildning och forskning är tätt integrerat med det kliniska arbetet. På vår enhet tar vi emot studenter och driverprojekt för att utveckla och förbättra vården. Vi har också många forskningsprojekt som pågår integrerat med det kliniska arbetet.
Du kommer att representera Linköping i nationella och internationella nätverk inom området.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling då vi anser att det är viktigt med fortbildning för all personal för att kunna uppfylla vårt ansvar som barncancercentrum.
Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår såväl att erbjuda uppsökandepsykosocialt stöd till patienter och anhöriga som att bidra till en helhetsplan med samordning, socialrättslig expertis, vägledning i myndighetskontakter. I tjänsten ingår också att arbeta i våra onkologiska uppföljningsteam.
Bland kuratorns arbetsuppgifter är bland annat att göra psykosociala behovsbedömningar utforma och erbjuda individanpassat stöd tex i form av krissamtal, stödjande samtal, efterlevandestöd och bearbetande samtal.
Om dig
Vi söker legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du bör ha erfarenhet av arbete inom barnonkologi eller annan barnsjukvård. Det är meriterande om du har arbetat i uppföljnings-verksamhet för barnonkologin och om du har deltagit i arbetet med framtagande av nationella riktlinjer samt har erfarenhet av regionala och nationella samarbeten.
Du har förmåga att kommunicera och skapa bra samarbete med olika professioner. Du är flexibel, ser möjligheterna i förändringar och har en positiv inställning. Du tar ansvar både dina arbetsuppgifter och teamets gemensamma. Du är intresserad av vårdutveckling och att driva förbättringsprojekt. Du är även delaktig i din egen kompetensutveckling. Du tycker om att dela med dig av din kompetens till kollegor och studenter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
• Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid rekrytering till tjänster inom barn- och ungdomssjukvård har Region Östergötland som rutin att alltid göra ett utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänst.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
