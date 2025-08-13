Legitimerad förskollärare vikariat
2025-08-13
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun är en kommun i sydvästra Dalsland med en stor arbetsmarknad inpå knuten. Kommunen erbjuder en rik mångfald av möjligheter, en vacker natur med glittrande sjöar och orörd vildmark, där du kan utöva ett aktivt friluftsliv.
Kommunen som organisation består av ca 500 medarbetare fördelat på tre sektorer; Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling samt en gemensam stab. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision om en trygg kommun med tillväxt och livskraft. Detta arbete utför vi med engagemang - företagsamhet - och ett gott bemötande, som är vår värdegrund!
Vi söker en förskollärare till Håvestens förskola, då en av våra förskollärare ska vara ledig för studier.
Håvestens förskola består av tre avdelningar: Hugin, Munin och Sleipner.
Tillsammans med kollegorna är du ansvarig för att undervisa våra barn så att de utvecklar och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor. Du ska planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten enligt förskolans läroplan lpfö18.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421) Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Förskolor Färgelanda tätort Kontakt
Susanne Broberg 0528-567382 Jobbnummer
9456655