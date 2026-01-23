Legitimerad förskollärare vikariat
2026-01-23
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland - här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund - engagerad, företagsam och med ett gott bemötande - genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas - både hemma och på jobbet.
Vi söker en förskollärare till Håvestens förskola.
Håvestens förskola består av tre avdelningar: Hugin, Munin och Sleipner.
Tillsammans med kollegorna är du ansvarig för att undervisa våra barn så att de utvecklar och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor. Du ska planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten enligt förskolans läroplan lpfö18.
Eventuellt kan vikariatet bli förlängt efter 31/3 2026.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden.
Eventuellt kan vikariatet bli förlängt efter 31/3 2026.

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningsperioden.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda kommun
(org.nr 212000-1421) Arbetsplats
Sektor Barn & Utbildning, Förskolor Färgelanda tätort Kontakt
Susanne Broberg 0528-567382 Jobbnummer
9702549