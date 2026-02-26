Legitimerad arbetsterapeut
Överkalix Kommun / Sjukgymnastjobb / Överkalix Visa alla sjukgymnastjobb i Överkalix
2026-02-26
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Överkalix Kommun i Överkalix
Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget och tillsammans skapa ett hållbart Norrbotten.
Överkalix kommun, Medicinska teamet söker dig som är utbildad arbetsterapeut för ett utvecklande och värdefullt arbete.Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Arbetsterapeut, heltid, dagtid. Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut i Överkalix kommun ingår du i det medicinska teamet som består av legitimerad personal - sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt undersköterskor.
Arbetsterapeutens ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjukvård i hemmet och kommunens särskilda boenden, på grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet inom LSS.
Vi söker dig arbetsterapeut som har intresse och engagemang för att arbeta med rehabilitering och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för personer inom kommunens ansvarsområde.
Som arbetsterapeut arbetar du med att handleda och stödja enskild, närstående och personal i rehabiliteringsfrågor. Du initierar behandling och träning som utvecklar, återvinner och bibehåller funktionsförmågan hos den enskilde. Du ansvarar för utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel, bedömningar inför bland annat bostadsanpassningar och till sociala omsorgsutskottets verksamheter vid behov.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet är meriterande. Du ska ha god samarbetsförmåga samt vara flexibel. Du skall kunna jobba självständigt och ta egna initiativ och beslut. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Samordnad planering sker i Lifecare SP. Riskbedömningar arbetar du med via kvalitetsregistret Senior Alert.
Krav på att kunna uttrycka det svenska språket på ett bra sätt i såväl tal som i skrift. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Så ansöker du
Din ansökan vill vi ha senast 2026-04-03 via annonsens formulär.
Urval och intervjuer sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag. Övrig information
Krav: B-körkort
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det!
För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Överkalix kommun
(org.nr 212000-2684) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsutskottet, Medicinska teamet Kontakt
Birgitta Simonaho-Öhman 0926-585109 Jobbnummer
9765121