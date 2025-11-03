Legal Sales Assistant
2025-11-03
EZlegal är en modern och nytänkande aktör inom juridik som gör juridiska tjänster enkla, tillgängliga och kostnadseffektiva. Här fokuserar vi på digitalisering och automatisering för att frigöra tid till det som verkligen gör skillnad, att ge våra kunder den bästa servicen. Nu söker vi engagerade juristassistenter med fokus på försäljning till vårt Customer Success Team som vill bidra till moderniseringen av juridiska tjänster.
Om rollen
Rollen är perfekt för dig som studerar på juristprogrammet och vill skaffa värdefull erfarenhet från branschen redan under studietiden. Som Legal Sales Assistant arbetar du självständigt, men i nära samarbete med juristerna i våra juridiska team - exempelvis Barn & Familj, Hem & Ekonomi eller Företag & Arbetsplats.
Du spelar en viktig roll i att säkerställa att varje kund får en professionell och positiv start på sin resa med oss. Din främsta uppgift är att ta den första kontakten med potentiella kunder, identifiera deras behov och boka in rådgivningsmöten med våra jurister.
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid och lämpar sig utmärkt att kombinera med juridiska universitetsstudier från termin 3 och uppåt. Vi välkomnar sökande från samtliga juristprogram i Sverige och arbetet utförs helt på distans.
Kravprofil
Vi letar efter en driven och affärsinriktad person som studerar juridik på akademisk nivå och som vill ta sina första steg in i den juridiska karriären. Du är skicklig på att kommunicera och trivs med att prata i telefon. Att ringa kalla samtal är en naturlig del av arbetet och du ser det som en spännande möjlighet att skapa nya kontakter till byrån. Tidigare erfarenhet från exempelvis telekombranschen, detaljhandeln eller andra roller med aktiv försäljning är meriterande.
Du talar både svenska och engelska flytande och är bekväm med att växla mellan språken i kundkontakter. Som person är du målmedveten och resultatorienterad, du tar ansvar för ditt arbete och motiveras av att se tydliga resultat av din insats.
Gymnasieexamen
Studerande på ett svenskt juristprogram eller affärsjuridiskt masterprogram
Goda betyg
Bekväm med Office 365
Talar flytande svenska och engelska
Om EZlegal
EZlegal är en juridisk konsultbyrå som erbjuder juridisk rådgivning, tvistelösning och processföring inom flera rättsområden. Vår ambition är att ge snabb och kostnadseffektiv juridisk rådgivning och handläggning till privatpersoner och företag. Vi erbjuder tydlig prissättning och digitala lösningar som gör det smidigt för våra kunder att få den juridiska hjälp de behöver - när de behöver den. Här får du möjlighet att utvecklas i en nytänkande verksamhet och bidra till bolagets framgång. Vi erbjuder kollektivavtalade villkor och försäkringar.
Låter det intressant?
Skicka in ditt CV och examen med betyg till ansokan@ezlegal.se
samt fyll i vårt ansökningsformulär https://forms.office.com/e/dWG57RRTw2.
Observera att såväl ansökningsformulär som CV och examen måste vara inskickade för en komplett ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande och ser fram emot att få lära känna dig!
E-post: ansokan@ezlegal.se
