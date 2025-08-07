Leg Undersköterska
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2025-08-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du utbildad undersköterska, trivs att arbeta med barn och nyfiken på ögonsjukvård? Välkommen med din ansökan till vår barnögonvård- och skelningsmottagning.Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Barnögonvård- och skelningsmottagningen bedriver ögonsjukvård för barn men även för vuxna med skelningsproblematik. Vi genomför cirka 400 skelningsoperationer per år och har många utomlänspatienter. Största patientgruppen är barn med alla möjliga olika ögonproblem.
På kliniken arbetar ett 50-tal medarbetare som är läkare, ortoptister, undersköterskor, optiker, medicinska sekreterare och administratörer. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och en arbetsplats i moderna lokaler anpassade för ögonsjukvård.Om tjänsten
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att förbereda patienter inför läkarbesök, ge ögondroppar och assistera vid patientundersökningar. Du ansvarar för förråd och beställer varor. Det finns möjlighet att lära sig ögonbottenfotografering och att vara behjälplig vid bokning av patienter. Du får en individuellt anpassad inskolning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst tre års erfarenhet av mottagningsarbete. Har du erfarenhet av att arbeta med barn så är det meriterande. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat administrativt i journalsystemet Take Care.Dina personliga egenskaper
Du har lätt för att kommunicera med patienter i alla åldrar och framför allt gillar du att arbeta med barn. För att lyckas i denna roll bör du vara serviceinriktad, pedagogisk och ha lätt för att samarbeta. Du har lätt för att anpassa dig efter situationen samt har god prioriterings- och organisationsförmåga. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning 6 månader
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar registerkontroll innan anställning för denna tjänst.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i nybyggda och moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Klinik 4, Barnögonvård- och skelningsmottagning Kontakt
Monica Olsson 08-12323281 Jobbnummer
9448887