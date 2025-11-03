Leg sjuksköterska LSS
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Gnesta Visa alla sjuksköterskejobb i Gnesta
2025-11-03
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Socialförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Hälso- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor samt rehab assistent. Vi har ett nära samarbete och ser till att vi får en givande och meningsfull arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska kommer du att ha en viktig roll i teamet, där du jobbar tätt med andra yrkesprofessioner med den enskilde i centrum. Genom din medicinska kunskap finner du
lösningar som skapar trygghet och mervärde i verksamheten. Arbetet är självständigt och innebär både akuta och planerade insatser. Du konsulterar med läkare på vårdcentraler och delegerar vissa medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal. Du har en konsultativ roll gentemot omvårdnadspersonalen och stödjer dem i arbetet med patienterna.
Tjänstgöring till största delen på dagtid men i schemat ingår det viss kvälls- och helgtjänstgöring. Det innefattar jourverksamhet som omfattar kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård samt gruppbostäder inom LSS och socialpsykiatri.Kvalifikationer
• Vi söker dig med svensk leg som sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom området.
• Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och som har lätt att anpassa dig till olika situationer.
• Som person är du ansvarstagande, strukturerad och är bra på att planera, organisera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Du är självgående och kan ta egna initiativ samt fatta viktiga beslut, men förstår också värdet av ett gott samarbete, då samarbete i team är en viktig del av vårt arbetssätt.
• Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har goda datorkunskaper.
• B-körkort samt vana att köra bil är ett krav.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1394496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Monica Persson monica.persson@gnesta.se 0158-275 518 Jobbnummer
9584568