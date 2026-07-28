Leg Sjuksköterska
Nömmeberg AB / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-07-28
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Vi söker legitimerad sjuksköterska 80–100 %
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och bli en del av ett engagerat och kompetent team? Nu söker vi sjuksköterskor till våra avdelningar inom psykiatri och demensvård.
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du har möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en trygg och kvalitativ vård för våra boende.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har ett genuint engagemang för personer med psykisk ohälsa och/eller demenssjukdom.
Är trygg i din yrkesroll, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Arbetar personcentrerat och ser vikten av ett gott bemötande.
Erfarenhet inom psykiatri, demensvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsplats med kompetenta och stöttande kollegor samt möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Introduktion anpassad efter dina erfarenheter och ett arbete där du varje dag gör skillnad för människor.
I tjänsten ingår beredskap i hemmet samt viss tjänstgöring på vårt systerbolag villa Lunnagård i Eksjö.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
mail
E-post: info@nommeberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nömmeberg AB
(org.nr 556279-2514)
Högövägen 10 (visa karta
)
571 73 STENSJÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Catharina Carlsson info@nommeberg.se 0763100398 Jobbnummer
10013714