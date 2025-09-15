Leg. psykoterapeut och verksamhetschef
2025-09-15
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Beskrivning av organisationen
S:t Lukas i Värmland är en idéburen förening som är huvudman för mottagning för psykoterapi, samtalsstöd och handledning med säte i Karlstad. S:t Lukas är en del av Förbundet S:t Lukas som består av ett trettiotal föreningar och mottagningar runt om i landet. S:t Lukas är en religiöst och politiskt obunden organisation. Föreningarna är självständiga och styrs av ideellt arbetande styrelser.
S:t Lukas vill värna om det goda samtalet där människan ses som en helhet med såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.
Uppdrag och kompetens
Vår nuvarande verksamhetschef ska gå i pension och därför söker vi efterträdare. Uppdraget är delat mellan chefsuppdrag och kliniskt arbete som är den större delen.
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Du har djup förståelse och stort intresse för psykoterapeutiskt arbete. Du har några års erfarenhet av arbete som psykoterapeut. Du har erfarenhet av ledarskap samt administrativ förmåga. God kommunikativ förmåga och vilja till samverkan är en förutsättning.
Verksamhetschefsuppdraget innebär att leda mottagningens verksamhet och ansvara för personal, ekonomi, kvalitets - och arbetsmiljöarbete. Uppdraget innebär också att knyta kontakter, söka nya kunder, hålla i kontinuerlig kunddialog och representera verksamheten i olika sammanhang. Vi strävar efter utökat samarbete med andra föreningar och dess mottagningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av idéburen verksamhet och erfarenhet av chefskap. Vidareutbildning inom området ses som ett komplement. Du fungerar väl i såväl självständigt arbete som i grupp. Du har ett genuint intresse för människor, är empatisk, kan hantera många frågor samtidigt, är tydlig och omtänksam.
Du erbjuds
Du erbjuds att arbeta tillsammans med en rutinerad och engagerad arbetsgrupp som genom delaktighet vill bidra till utveckling. Arbetsgruppen består f n av fyra legitimerade psykoterapeuter, några timanställda psykoterapeuter och en administratör. Löner, bokslut med mera sköts av en extern konsult. Psykoterapeuterna arbetar självständigt med eget behandlingsansvar.
Genom samarbetet med förbundet S:t Lukas får du kompetensutveckling och ett nationellt kontaktnät. Tillsammans med styrelsen har du stor frihet utveckla verksamheten och beslutsvägarna är korta och effektiva. Vi har stora fina lokaler i centrala Karlstad.
Information
Intervjuer genomförs löpande. Vi tillämpar tidsbegränsat chefsförordnade och har kollektivavtal. Tillträde efter överenskommelse våren 2026. Läs mer om S:t Lukas på vår hemsida https://sanktlukas.se/karlstad
Ordförande Kristina Fransson 070-529 21 99
Verksamhetschef Birgitta Lidén 070-413 03 76
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: birgitta.liden@sanktlukas.se

Detta är ett heltidsjobb.
S:T Lukas i Värmland
Sandbäcksgatan 5 2TR
653 40 KARLSTAD
)
653 40 KARLSTAD Jobbnummer
9508702