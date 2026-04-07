Leg Psykolog, Malmö
2026-04-07
Sund Psykologi är en ambitiös psykologbyrå i Malmö och Lund som erbjuder terapi för lätt till medelsvår klinisk problematik. Hos oss arbetar 19 psykologer med evidensbaserad behandling enligt KBT och MCT. Vi söker nu efter ny kollega till vårt team i Malmö.
Vi söker dig som vill arbeta och utvecklas som behandlande psykolog. Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person och värderar arbetsmoral, laganda och vilja att utvecklas. Grundutbildning i KBT är en förutsättning för tjänsten. Tidigare erfarenhet av psykologisk behandling är meriterande men inte ett krav.
Vi har god vana gällande inskolning i psykoterapi och handledning av hög klass. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar, kollektivavtal och moderna system för dokumentation och utvärdering. Som psykolog har man goda möjligheter att påverka sitt eget arbete och utbildning. Den som vill utvecklas som KBT-terapeut har bra förutsättningar på Sund.
Intervjuer och urval sker löpande. Välkommen in med din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: majamodh@sundpsykologi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Psykolog Malmö 2026 #namn#". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sund Psykologi i Malmö AB
(org.nr 556917-0177) Kontakt
administratör
Maja Modh majamodh@sundpsykologi.se 0720921499 Jobbnummer
