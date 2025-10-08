Leg. Optiker till Optikerhuset i Höör
Optikerhuset i Höör AB / Optikerjobb / Höör Visa alla optikerjobb i Höör
2025-10-08
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optikerhuset i Höör AB i Höör
Vi söker nu en Leg.Optiker till Optikerhuset i Höör.
Vi avsätter alltid 60 minuter för synundersökningar och vill erbjuda patienten ett omtänksamt, noggrant och professionellt bemötande.
Vi erbjuder också ögonhälsobedömningar och har ett nära samarbete med ögonläkare.
I butiken finns två stycken stora, fina synundersökningsrum komplett utrustade samt tillgång till funduskamera och synfältsmätare.
Vår butik är väldigt uppskattad av både gamla och nya kunder framför allt för vårt personliga, engagerade och ärliga bemötande. Vi tar oss tid och ser varje patient.
Som optiker hos oss får du en varierad vardag då du har möjlighet att ta hand om patienten hela vägen, från synundersökning, val av båge, beställning av glas till montering och utlämning. Du är delaktig i alla moment vilket garanterar en hög kvalitet, vilket vi värnar om.
I vår butik har du tillgång till kvalitetsglas från flertalet leverantörer samt bågar från olika märken. Vårt sortiment består till stor del av handplockade högkvalitativa bågar varvat med ett enklare sortiment för att kunna erbjuda något till alla kunder.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara;
• Synundersökningar
• Ögonhälsobedömningar
• Kontaktlinskontroller samt tillpassningar
• Butiksarbete, ta hand om kunder, rådgöra kring val av bågar mm.
• Verkstadsarbete, beställning- samt montering av glas, reparationer mm.
Vi söker dig som är;
• Positiv och trevlig
• Lugn och omtänksam
• Ordningsam och ärlig
• Flexibel och lösningsorienterad
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsmiljö med låg personalomsättning. En arbetsplats att växa och trivas i tillsammans med engagerade kollegor.
• Friskvårdsbidrag på 5000 kr
• Ett par privata glasögon per år
• Anhörig-rabatt
• Avsättning till pensionsförsäkring
• Bonus efter prestation
• Flexibel arbetstid
• Bra pendlingsmöjligheter
• Fri parkering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Ansökning skickas via mail. Ring gärna vid frågor!
E-post: rebecka@optikerhuset.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optikerhuset i Höör AB
(org.nr 556458-4174)
Storgatan 3 (visa karta
)
243 30 HÖÖR Kontakt
Ägare/VD
Rebecka Ahnell rebecka@optikerhuset.se 0760946958 Jobbnummer
9547727