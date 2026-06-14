Harbourhost, Outdoor activityhost
Strawberry Services AB / Resevärdsjobb / Strömstad Visa alla resevärdsjobb i Strömstad
2026-06-14
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Enjoy the good life! 10 meter från havskanten, här på den vackra Bohuslänska Rivieran, upplever du Resorten. Med modern och internationell touch, en lovely och lively attityd och grannar som Kosterhavet och magiska Kosteröarna, naturreservatet Nötholmen och en 18-håls golfbana boostar vi dig, din familj, dina vänner och kollegor med en resort lifestyle fylld med feelgood, livsnjutning och den allra skönaste viben. Feel The Vibe - umgås, upplev och livsnjut. Du är alltid varmt välkommen till oss på Strömstad Spa & Resort! Vill du bli en del i vårt härliga Resorten-team? Vi ser fram emot din ansökan!
Headline
Strömstad Spa & Resort is in search of a host for our guest harbour for the summer. (in combination with responsible for outdoor activities equipment.
What you'll do:
Be out contact for our harbourguests and dockspot (the firm where they rent our spots)
Be in control of our outdoor rental equipment such as golfcars, sup:s, kajaks, bicycles and the areas outdoor where actvity can be held.
This is a summer extra work for 100% with a start date to be agreed upon but we would like to see you here as soon as possible. The position requires working varied shifts, including evenings and weekends.
You'll shine here if you:
You should be serviceminded with a positive energy.
Swedish or norwegian language with good english.
Bonus points for:
Dockspot knowledge (but not necessary)
We value the power of diversity within Strawberry. Different backgrounds, experiences, and ideas create a unique and inspiring work environment.
What we offer:
An exciting and varied work environment with a fast pace
The right tools and support to flourish both professionally and personally
Staff discounts and friends & family rates at our 200+ hotels
25% discount on food & beverages at all our restaurants & bars
Sweet deals on experiences, travels, retail and lots more!
About us:
We are Strawberry. With over 245 hotels, 120 restaurants, 20 spas and more, we create thousands of experiences every day. Our team of 20,000 passionate individuals from more than 166 countries is what makes us grow! Strawberry is built on our core values: energy, courage and enthusiasm.
Ready to start an exciting journey with Strawberry?
Apply today and be part of creating unforgettable experiences!Applications are reviewed continuously, and positions may be filled before the deadline. Interviews are conducted on an ongoing basis.
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Rubrik
Strömstad Spa & Resort söker en positiv och entusiastisk hamnvärd till vårt team!
Vad du kommer att göra:
Vara vår gästhamns kontaktperson mellan gäst och dockspot (dockspot är företaget där gäster bokar sin plats)
Detta är en visstidsanställning över sommaren på 100% med startdatum enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du börjar snarast. Tjänsten omfattar varierande skiftarbete, inklusive arbete på kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du:
Du ska tala svenska eller norska och duktig på engelska.
Serviceminded med positiv energi.
Bonuspoäng för:
Dockspot vana är en fördel men inget krav
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer!Publiceringsdatum2026-06-14Om företaget
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Är du redo att påbörja din resa med Strawberry?
Ansök idag för att vara med och skapa oförglömliga upplevelser!Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Intervjuer genomförs fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Kebalvägen 229 (visa karta
)
452 40 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strömstad Spa & Resort Kontakt
Rekryterare
Erik Karlsson erik.karlsson@stromstadspa.se +46767623092 Jobbnummer
9962607