Handläggande Arkitekt inom vårdprojekt
Liljewall Arkitekter Aktiebolag / Arkitektjobb / Göteborg Visa alla arkitektjobb i Göteborg
2026-06-14
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Om oss på Liljewall
Var dags arkitektur gör livet lite smidigare, roligare och vackrare. Liljewall är ett medarbetarägt arkitektkontor med lång och bred erfarenhet av att driva allt från komplexa stadsutvecklingsprocesser till nybyggnationer och renoveringar. Vårt fokus ligger på hållbart byggande, där vi tar hänsyn till både sociala, miljömässiga aspekter och med ett långsiktigt perspektiv.
Vi söker en handläggande arkitekt som ritar sjukhus och bygger framtidens vårdmiljöer. Du som vet att ljuset i ett väntrum kan lugna, att en välplacerad vägg kan skapa avskildhet och att en genomtänkt planlösning kan göra skillnad mellan stress och harmoni för både patienter och personal.
Vårdteamet jobbar över hela landet med god vårdarkitektur som sätter människan i centrum. Vi skapar höga arkitektoniska värden som stödjer hälso- och sjukvården genom en väl utformad fysisk miljö. Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av bland annat arkitekter, ingenjörer, landskapsarkitekter och ljusdesigners.
Här får du möjlighet att bidra med din gedigna erfarenhet samtidigt som du är med och utvecklar både projekt och arbetssätt i vårdstudion på vårt Göteborgskontor.
Om rollen
Vi söker dig som har vana av att jobba i en kreativt fokuserad miljö, där positivt och proaktivt arbetssätt i grupp är av stor vikt. Du värnar om att hålla givande nära dialoger med kunder och konsultgrupper. Vi är involverade i stora spännande projekt och har fullt upp att göra! Genom ramavtal med olika regioner genomför vi ett stort antal ny- och ombyggnationer. Projekten omfattar såväl tidiga skeden som detaljprojektering och genomförande.
Med 3D-modellering och BIM som viktiga verktyg strävar vi alltid efter att skapa välfungerande vårdmiljöer som stödjer både verksamhetens behov och människornas välbefinnande för så väl patienter, besökare som personal.
Vem är du
Vi söker dig som har 5 års erfarenhet som arkitekt varav 2 år som handläggande och du har en examen inom arkitektur på masternivå.
Rollen kräver en stor kommunikativ förmåga då du kommer att ha löpande, självständig kontakt med beställare, projektledare och interndisciplinära projektteam. Du behöver vara van att delegera och arbetsleda ett projektteam. Du lägger vikt vid att arbeta strukturerat och noggrant med ett tydligt kundfokus. Vi söker dig som trivs med att växla mellan olika skeden och detaljnivåer och som kan förverkliga ett starkt gestaltningskoncept hela vägen ned till projektering av enskilda detaljer. Du har en god teknisk förståelse samt kostnadsmedvetenhet och kan därmed vara en aktiv part i dialogen med entreprenör och byggaktör.
Vårt erbjudande
Hos oss står glädje, öppenhet och kreativitet i centrum, värderingar som är viktiga i både vårt arbetssätt och i vår vardag. Vi sitter i fräscha lokaler mitt i Göteborg och erbjuder trygga och attraktiva anställningsvillkor såsom friskvård, pension enligt kollektivavtal och flexibla arbetssätt som möjliggör en god balans mellan arbete och privatliv.
Som medarbetare på Liljewall får du möjlighet till kompetensutveckling, kunskapsutbyte och att vara med och påverka både projekt och verksamhet i stort. Vi tror på långsiktighet, både i våra relationer och i hur vi utvecklar våra medarbetare.
Rollen är placerad på vårt huvudkontor i Göteborg, där du arbetar nära både ledning och kollegor i en miljö som präglas av samarbete, närhet och generöst kunskapsutbyte.Publiceringsdatum2026-06-14Kvalifikationer
Examen inom arkitektur på masternivå eller motsvarande
Minst 5 års yrkeserfarenhet som examinerad arkitekt varav 2 som handläggande.
Erfarenhet av projektering inom vård (både ny- och ombyggnation är meriterande).
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med utförande-entreprenad.
Ha kompetens och erfarenhet av att arbeta i uppdrag mot uppsatta mål inom fastställda tids- och budgetramar
Vana av 3D-projektering, goda kunskaper i ArchiCAD eller Revit är meriterande
God svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Rekrytering sker löpande och därför kan rollen komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
E-post: jobb@liljewall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Handläggande Arkitekt vård"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liljewall Arkitekter Aktiebolag
(org.nr 556145-0379), https://www.liljewall.se/
Odinsplatsen 1-2 (visa karta
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411 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Liljewall Arkitekter AB Jobbnummer
9962616